Det er ikke første gang, men det irriterer altså den danske stjerne.

Endnu engang venter Danmarks bedste badminton-spiller på sin hårdt tilkæmpede præmiepenge, som altså skal ind over det internationale forbund, før de kan sendes videre til spillerne.

'Spillerne har stadig ikke fået pengene fra European Tour sidste måned. Det er 4,5 uge siden, og tiden går,' skriver Viktor Axelsen med en smiley, der vender på hovedet.

Den kan man så selv tænke lidt over.

Players still haven’t received any prize money from the European tour last month. 4.5+ weeks and counting. pic.twitter.com/h2ZgSQjRpy — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) April 20, 2022

Det er ikke første gang Axelsen går i rette med systemet. Så sent som i december slog han på tromme for at simplificere systemet.

»Der er ikke så meget i det, andet end at BWF ikke har udbetalt dem endnu. Det er efter min mening bare alt for langsomt. Badminton Danmark sørger altid for at udbetale, så snart de får dem, hvilket er super fint,« skrev han i en SMS til B.T. og tilføjede:

»En hel anden ting er, at jeg personligt synes, det er mærkeligt, at forbundet skal have vores præmiepenge, og at de ikke overføres til os direkte. Det er trods alt spillernes penge,« lød det fra Axelsen i beskeden.

Axelsen har dog masser at glæde sig over i disse dag, for onsdag kom det frem, at han nok engang skulle være far.