Han var en kamp fra den store triumf.

Men den drøm blev knust for Viktor Axelsen, da han netop er blevet interviewet af TV 2 Sport. Tiden skal skrues tilbage til lørdag, hvor han havde spillet sig i EM-finalen.

En kamp, han aldrig fik lov til at gå på banen til, for efter interviewet blev han hevet til side.

»Sportschef Jens Meibom spørger, om jeg ikke vil komme med ham. Han har noget, som han skal fortælle mig. Jeg ved godt, at der er en risiko i forhold til corona, men jeg tænker, at det må være nogle af de andre, som er smittet. Han fortæller mig, at min test fra morgenen er kommet tilbage positiv,« fortæller den danske stjerne til Politiken.

En besked, der ramte ham hårdt.

»Jeg ryster, og jeg bliver ked af det. Jeg bryder faktisk sammen, idet jeg får det at vide. Jeg ved godt, hvad det betyder,« fortæller danskeren, der måtte trække sig fra EM-finalen mod Anders Antonsen.

Men det var umiddelbart ikke den eneste konsekvens ved den positive test. For den betød også, han skulle være i Ukraine i længere tid og samtidig undvære både sin forlovede og lille datter i endnu flere dage.

Måske ville han heller ikke kunne træne, og han anede ikke, hvordan den næste tid ville blive.

»Jeg sætter mig med et håndklæde over hovedet, og jeg forsøger at komme mig oven på beskeden. Jens Meibom arrangerer en test, som skal bekræfte, at der ikke er tale om en falsk positiv. Men de har haft godt styr på testningen i Ukraine, så jeg ved godt, at der højst sandsynligvis ikke er tale om en falsk positiv,« fortæller Axelsen, der næste morgen fik svar på endnu en test. Også positiv og dermed ikke nogen finale.

I dag er han dog tilbage i Danmark, og det kom han faktisk hurtigt. Han arrangerede og betalte for et privat ambulancefly, der fragtede ham sikkert hjem.

Det foregik ved, at badmintonspilleren lagde sig ind i et isolationskammer, som han skulle blive i under hele turen. Han blev først lukket ud sent mandag aften, da han var ankommet til isolationsværelset i Danmark.

»Det var lidt snævert. Der var ikke super meget plads derinde. Kammeret var 1,98 meter langt, og jeg er 1,95. Det var småt, men det var nødvendigt. Og når først man havde accepteret det, så var det fint nok. Jeg ville bare gerne hjem og give mig selv de bedste rammer at blive rask i,« fortalte han om turen til B.T.