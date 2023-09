Viktor Axelsen er vant til at se stjernestøv i Dubai.

Men i sidste uge var der alligevel ét besøg i oliestaten, der gjorde ham en smule starstruck.

Her mødte den danske badmintonstjerne nemlig den amerikanske NBA-spiller Stephen Curry på Nad Al Sheba Sports Complex (NAS), hvor Viktor Axelsen til daglig træner.

Og nu sætter Axelsen så ord på mødet med superstjernen over for B.T.

Stephen Curry er stjerne i Golden State Warriors. Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Stephen Curry er stjerne i Golden State Warriors. Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/Ritzau Scanpix

»Der er ofte store stjerner, der kommer og træner på NAS, men lige pludselig stod Stephen Curry i samme hal som mig og trænede. Lige ved siden af med sit team,« lyder det som det første fra fynboen.

Derfor greb han da også hurtigt chancen for at få et par gode råd fra superstjernen, eftersom superstjernen har nogenlunde samme højde som danskeren.

»Da jeg havde en pause, kom han hen og sagde hej. Så stod vi og snakkede lidt om træning og så videre. Der er en del inspiration at hente, nu hvor han har samme højde som mig,« fortæller Viktor Axelsen, der samtidig afslører, at han da også lige nåede at få spillet lidt basket med amerikaneren:

»Vi tog lige et par skud, og så fik jeg nogle tips efterfølgende. Han er en super fyr.«

Vidste han, hvem du var?

»Jeg skal være ærlig at sige, at jeg tror ikke, han vidste, hvem jeg var. Men jeg snakkede med træneren, der havde set lidt video af min badmintontræning. Men Stephen Curry har nok ikke lige set mig spille,« griner Axelsen, inden han afslutter:

»Han var virkelig helt nede på jorden. Meget imødekommende. Og hele teamet var flinke. Du kan ikke mærke på ham, at han er så stor en stjerne.«