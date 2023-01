Lyt til artiklen

Fredagens danskermøde ved badmintonturneringen India Open fik sig en tidlig og meget ærgerlig afslutning.

Rasmus Gemke pådrog sig nemlig en potentiel alvorlig skade og måtte trække sig med stillingen 15-8 i kvartfinalens første sæt mod Viktor Axelsen.

Da Gemke lå i gulvet og ikke var i stand til at rejse sig, hastede Axelsen over for at se til sin modstander, men også fordi de privat er gode venner. Og det var da også en chokeret Viktor Axelsen, der blev interviewet efterfølgende.

Her kan du se Gemke blive kørt væk i kørestol efter den alvorlige skade:

In a beautiful moment the crowd appreciates Rasmus Gemke after he is carried on wheel chair.



Gemke fell down after a bad landing and has hurt his knee.



Viktor Axelsen rushed to help him and then walks off to applause.#Badminton | #IndiaOpen2023 pic.twitter.com/F7Mk5fFBRw — Pritish Raj (@befikramusafir) January 20, 2023

»Gemke er min ven, så det var hårdt at se ham forlade banen på den måde,« siger Viktor Axelsen i et interview med BWF efter kampen og fortsætter:

»Det var slet ikke, hvad jeg havde håbet på i dag. På nuværende tidspunkt er jeg chokeret. Jeg ønsker ham hurtig bedring. Nu skal jeg bruge et par timer til at fordøje det her, og så ved jeg, at jeg er klar til endnu en kamp i morgen.«

Den danske landstræner Kenneth Jonassen fortæller til det internationale badmintonforbund, at det ikke er en overrevet akillessene, som flere ellers frygtede. Nærmere kan han ikke komme ind på det, men det er mindre alvorlig skade end det, fortæller landstræneren.

I semifinalen lørdag ved India Open venter nu Axelsen den fjerdeseedede Jonathan Christie fra Indonesien.