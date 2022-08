Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke meget, de danske badmintonfans har set til Anders Antonsen de seneste måneder.

Den danske stjerne måtte på sin seneste Asien-tour trække sig med en skade. Det betød, at Antonsen, som i øjeblikket ligger nummer tre på verdensranglisten, rejste hjem fra Indonesien før tid og uden at have været på banen.

Verdenstreeren har døjet med en fibersprængning i maven, og vejen tilbage mod VM i Tokyo har ikke været nem. I et interview med TV 2 Sport uddyber verdensstjernen, at perioden har været frustrerende. Det positive er dog, at han nu har trænet igennem i cirka fire uger.

»Det har ikke været en lige vej tilbage. Det har også været med nedture, og det har været frustrerende. Jeg synes, jeg er et fint sted lige nu, men jeg er selvfølgelig langt fra topformen. Det siger sig selv, når jeg ikke har trænet længere, end jeg har,« siger badmintonstjernen til TV 2 Sport.

Anders Antonsen. Foto: Sportxpress Vis mere Anders Antonsen. Foto: Sportxpress

I sidste uge kunne B.T. fortælle om det asiatiske YouTube-eventyr, Antonsen har på sidelinjen af sin sport, hvor han deler ud af sin hverdag både i Danmark, og når han rejser verden rundt til turneringer. Det kan du læse mere om her.

Antonsen har før gjort det forrygende ved VM. I 2019 spillede han sig hele vejen frem til sin første medalje, hvor han måtte se sig slået af japanske Kento Momota i finalen.

På mandag bliver VM skudt i gang, men Antonsen har tidligere fortalt B.T., at forventningerne denne gang er noget anderledes, end de plejer.

»Jeg forventer ikke det store. Men jeg glæder mig helt vildt og håber, jeg kan komme på banen og spille noget relativ fint badminton, tage den derfra og arbejde mig tilbage til mit niveau,« har Antonsen sagt.