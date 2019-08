Mallorca. Det skulle have været destinationen for Anders Antonsen og nogle venner lørdag. Men så kom der lige en VM-finale i vejen.

Nu har den danske badmintonstjerne afgivet et løfte til sine venner, hvis han skulle vinde VM.

Det fortæller hans ven Oliver Babic, som vandt ungdomseuropamesterskabet i herredouble med Kasper Antonsen, der er Anders Antonsens bror.

»Jeg smuttede fra et fly, for vi skulle have været på Mallorca. Men det her er bedre, og det er også en af grundene til, at Kasper (Antonsen, red.) og jeg kiggede på hinanden fredag aften og sagde: 'Vi er nødt til at finde et fly og komme herned med det samme'. Så ferien blev lige nedprioriteret lidt for at støtte op og bare opleve det selv,« fortæller Oliver Babic til TV 2 SPORT.

Vedensetteren, Kento Momota, som Anders Antonsen møder i VM-finalen. Foto: VINCENT KESSLER Vis mere Vedensetteren, Kento Momota, som Anders Antonsen møder i VM-finalen. Foto: VINCENT KESSLER

Nu håber vennerne, at Anders Antonsen efter VM-finalen mod den japanske verdensetter, Kento Momota, kan kalde sig verdensmester.

Specielt efter at Antonsen har givet et løfte til vennerne:

»Uden at jinxe for meget, vil jeg sige, Anders har nævnt, at hvis han vinder VM, så kan vi godt glemme Mallorca. Så ryger vi til L.A. (Los Angeles, red.) eller et eller andet med et fly. Nu må vi se,« siger Oliver Babic.

Kento Momota har et overtag i indbyrdes opgør mod Anders Antonsen. hvor japaneren fører 3-1. Men danskeren vandt det seneste opgør.