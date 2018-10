Der kan komme til at gå et par måneder, før eks-verdensmesteren Viktor Axelsen igen stiller op ved en badmintonturnering.

»Han har trukket sig fra denne uges French Open og er i værste fald først tilbage, når den indiske holdturnering går i gang 25. december. Men da der er tale om en overbelastningsskade undgår han heldigvis operation. Lige nu bruger han tiden på at lære at lytte til sin krop bedre end han plejer,« siger hans far og manager, Henrik Axelsen, til B.T.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sagens hovedperson, der onsdag befandt sig i Frankrig for at deltage i en række medie- og sponsor-arrangementer. Men på sin Instagram-profil skriver Viktor Axelsen således:

»Jeg har døjet med smerte i min højre ankel i et par måneder nu. Selvom jeg har været i stand til at træne i de fleste dage i denne periode, har det ikke været optimalt, og samtidig (har det været, red.) ekstremt frustrerende, at jeg ikke kunne sætte de timer af, jeg gerne ville.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, fortæller, at Viktor Axelsen, der ved sidste uges Denmark Open røg ud allerede i anden runde efter nederlag til Anders Antonsen, er blevet ramt af et såkaldt bone bruise.

»Populært sagt betyder det, at han har pådraget sig et blåt mærke på knoglen. Hvis man ikke passer på, kan dette udvikle sig til en fraktur. Det er noget, han har døjet med et stykke tid, så nu er der brug for, at han trækker stikket. Det kan tage mellem seks og otte uger, og bliver det tilfældet, er resten af sæsonen i princippet overstået,« siger Jens Meibom.

Ankelskaden er langt fra det eneste, som Viktor Axelsen har været plaget af i 2018. Mens han i marts måtte meldte afbud til All England efter at have gennemgået en operation i foden, røg han i september ud af China Open på grund af vejrtrækningsproblemer.

»Viktor har været hårdt ramt i år. Men vi har en forventning om, at han kommer tilbage med fuld fart i det nye år, der indledes med turneringer i Malaysia og Indonesien,« siger Jens Meibom.

Anders Antonsen nåede semifinalen ved sidste uges Denmark Open. Foto: Claus Fisker Vis mere Anders Antonsen nåede semifinalen ved sidste uges Denmark Open. Foto: Claus Fisker

Anders Antonsen, der nåede semifinalen ved sidste uges Denmark Open, skulle også have spillet French Open.

Men på grund af en forstrækning i baglåret har han - akkurat som Viktor Axelsen - meldt afbud.

»Prognosen for et hurtigt comeback ser fin ud. Derfor regner jeg med, at hans pause kun bliver af en uges varighed, så han kan være med ved China og Hong Kong Open,« siger Jens Meibom.