All England-vinder og nybagt far midt i en svær corona-lockdown.

Det opsummerer meget godt det år, som Viktor Axelsen netop har sagt farvel til.

Og selv om den nok største triumf kom uden for banen, da han blev far til en lille pige, var det dog hans unikke præstation ved All England, der lørdag aften gjorde ham til vinder af B.T. Guld 2020.

Derfor tog B.T. ud til Idrættens Hus i Brøndby for at møde den danske stjerne, for hvem er Viktor Axelsen egentlig, når han ikke lige bevæger sig rundt med en ketsjer i hånden?

Viktor Axelsen er vinder af B.T. Guld 2020 Foto: Bax Lindhardt Vis mere Viktor Axelsen er vinder af B.T. Guld 2020 Foto: Bax Lindhardt

Han står da også allerede klar, da vi møder ham i foyeren. Punktlighed er én af hans største dyder, for der er fart på tilværelsen som badmintonstjerne og familiefar.

»Når jeg er til træning, spiller kampe eller giver interview, så skal jeg virkelig også sørge for, at tiden væk fra familien er det hele værd. Jeg skal på ingen måde spilde tiden,« forklarer Viktor Axelsen, der konstant stiller høje krav til sig selv.

Og sådan har det altid været for den 26-årige fynbo. Noget, der i en tidlig alder ofte skabte hovedbrud hos den danske verdensstjerne.

»Min udfordring har været, at jeg altid har ment, at alting skulle være perfekt. Der var aldrig noget, jeg ville gå på kompromis med. Og hvis du lever så kompromisløst et liv, kan det være hårdt at være i,« forklarer han og tilføjer:

Nu er der en person, der er vigtigere end alt andet. Viktor Axelsen om sin datter

»Det ligger dybt i mig, at jeg vil blive bedre, Jeg skal kunne mærke fremskridt dag for dag, og hvis jeg så ikke har kunnet det, mens jeg var helt ung, havde jeg svært ved at acceptere, at det ikke gik, som jeg ville have det.«

Selv beskriver han den mentalitet som uundværlig for en atlet, der ønsker at opnå noget stort i karrieren. Og derfor kan den da også være svær at lægge fra sig, når han træder ind ad døren i hjemmet.

»Jeg har et stort temperament på badmintonbanen, men jeg er også familiefar, når jeg så kommer hjem, hvor det er dejligt ikke at tænke på badminton, når jeg træder ind ad døren. Her har jeg en lille én, jeg skal bruge tiden med. Det er en kæmpe motivationsfaktor for mig,« siger Axelsen.

Ifølge den tidligere verdensmester har datteren Vega gjort, at han nu kan se tingene i et lidt større perspektiv på de dage, hvor træningen måske ikke lige gik, som han havde håbet:

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Nu er der en person, der er vigtigere end alt andet, så lige pludselig blev jeg enormt sårbar, og derfor bliver det også enormt hårdt at skulle ud at rejse igen til de store turneringer, hvor jeg er væk i lang tid.«

Den danske superstjerne har ellers altid været god til at tilpasse sig de steder, karrieren har ført ham hen, men det bliver en anderledes oplevelse fremover, fastslår han:

»Jeg har altid forsøgt at gøre det så hyggeligt som muligt, når jeg er ude at rejse, og jeg har heller ikke noget problem med at forlade trygge og vante omgivelser i de mere end 120 dage om året. Men nu vil jeg bare gerne have familien omkring mig hele tiden, kan jeg mærke.«

Det med at have familie tæt på sig er dog ikke helt nyt for Viktor Axelsen.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

For han har faktisk altid været et stort familiemenneske, der flere gange understreger, at karrieren mest af alt er et større familieprojekt:

»Jeg går meget op i at pleje mine familierelationer og mine tætteste venskaber. De har været der for mig hele vejen, og det sætter jeg enormt pris på. Derudover bringer et barn også bare familien tættere sammen på en anden måde.«

Man fornemmer hurtigt, at det er en anden Viktor Axelsen, der er trådt ind i 2021, end ham, der trådte ind i et uforudsigeligt 2020.

Han er stadig perfektionist, når det kommer til badminton, han bliver stadig undervist i kinesisk, og han har stadig en stor fascination for ure. Men én begivenhed har alligevel skabt en forandring, han ikke var forberedt på.

Det er jo en kæmpe kliché, men det passer bare 100 procent. Viktor Axelsen om rollen som far

Hans lille datter, Vega, der kom til verden i oktober, har nemlig kastet badmintonspilleren ud i et nyt eventyr.

»Jeg følte en ubeskrivelig kærlighed, da jeg holdte hende i armene for første gang. Lige pludselig er der en person i verden, der er langt vigtigere end én selv. Hvis hun græder eller har det skidt, så gør det jo ekstra ondt på mig,« forklarer Axelsen.

Han er vant til at kunne træne sig til resultaterne, men i rollen som far blev han alligevel kastet ud i noget, han ikke i forvejen havde fuldstændig styr på.

»Folk, man snakker med, der siger: 'Det er det største, og livet vil aldrig blive det samme igen', det er jo en kæmpe kliché, men det passer bare 100 procent. Det er det største, man kan opnå,« fortæller han og slår fast, at rollen som far da også allerede har budt på hårde perioder:

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Det er da hårdt til tider, og det går jo ikke, at jeg ikke kan få sovet om natten på grund af min træning, så min kæreste, Natalia, aflaster mig jo utroligt meget. Uden hende ville jeg ikke kunne gøre det her.«

Kæresten er da også bevidst om, at Axelsens titel som badmintonspiller på allerøverste niveau kun eksisterer i en begrænset periode, og derfor har de mange snakke inden fødslen da heller ikke været særligt svære at tage.

»Der vil være mange dage, hvor jeg er ude ad døren tidligt på grund af træning, kampe og rejser. Noget, der tager utroligt meget tid, men vi er også begge afklaret med, at badminton virkelig er vigtigt, for jeg har kun et vist antal år tilbage som sportsmand,« afslutter han.

Viktor Axelsen kommer da heller ikke til at ligge stille i 2021, når hverken badmintonbanen eller farrollen kalder. For i januar starter han nemlig en ny virksomhed op. Den historie kan du læse mere om HER.

Udover Viktor Axelsen, var også Søren Kragh Andersen og banelandsholdet i cykling nomineret til B.T. Guld 2020.