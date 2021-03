Viktor Axelsen kæmpede bravt, men den danske favorit måtte til sidst se sig besejret i en dramatisk All England-finale.

I tredje og afgørende sæt havde modstanderen Lee Zii Jia flest ressourcer og endte derfor med at vinde kampen med cifrene 30-29, 20-22 og 21-9.

Og Viktor Axelsen erkendte da også bagefter, at der var udsolgt til sidst efter en hård turnering – og at den malaysiske triumf var fortjent.

»Han spiller en rigtig god kamp. Det kunne måske godt gå min vej, hvis jeg havde taget første (sæt, red.), men når alt kommer til alt, så fortjener han at stå som vinder i dag,« sagde Axelsen efter kampen til TV 2 Sport.

Optakten til All England blev mildest talt turbulent, da det danske landshold blev ramt af en positiv coronatest, og derfor frygtede man, at Viktor Axelsen og flere af de øvrige danske stjerner ikke ville få lov til at stille til start i turneringen.

Derfor har det på alle måder været en hård og speciel uge for Axelsen – men han vil ikke bruge det som forklaring på, at der var fuldstændig udsolgt i tredje og afgørende sæt i finalen.

»Både fysisk og mentalt har det sgu været hårdt i den her uge. Jeg trænger lige til at have en stille uge her, når jeg kommer hjem.«

»Det har ikke lige været den optakt, man havde håbet på. Men når alt kommer til alt, så står jeg i finalen og har også muligheden, så det er ikke nogen undskyldning. Men det har i hvert fald været et atypisk All England – lad mig sige det sådan,« sagde Axelsen til TV 2 Sport.