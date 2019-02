I januars udgave af B.T. Backstage afslørede den danske Serie A-spiller Riza Durmisi et længerevarende forbrug af smertestillende sprøjter for at afhjælpe en baglårsskade.

Dem stoppede han med at tage efter sommerens skifte fra Real Betis til Lazio, men problemerne forsvandt ikke, hvorfor første halvår i den italienske hovedstad ikke blev den store succes.

Mod slutningen af 2018 var venstrebacken end ikke med i truppen, fordi han tog tilbage til Spanien og besøgte en specialist i den slags skavanker, og de behandlinger har givet pote.

Torsdag i sidste uge fik han 40 minutter i den store pokaltriumf på udebane mod Inter, og mandag kom så belønningen for en god præstation, da han for første gang startede inde i Serie A i 1-0-sejren ude over Frosinone.

Jeg er klar over, at jeg ikke er førstevalg, men der går ikke længe, før jeg bliver det Riza Durmisi

Trods en bænkplads i denne torsdags sejr over Empoli er der optimisme at spore hos Durmisi.

»Det var virkelig dejligt at starte inde i Serie A og så spille hele kampen og ikke mindst vinde den,« siger Riza Durmisi, der mod Frosinone var blevet foretrukket frem for det normale førstevalg og holdets anfører, Senad Lulic på 33 år.

B.T. Backstage B.T. tager dig med bag kulissen i nogle af verdens største fodboldligaer. Her vil vi løbende bringe en dansk fodboldspillers historie fra den seneste måned, og gennem tekst og videoklip vil forskellige spillere give dig et indblik i, hvad det vil sige at være professionel atlet i de største ligaer i Europa både på og uden for banen. I serien møder vi: Riza Durmisi (Lazio, Serie A)

Jannik Vestergaard (Southampton, Premier League)

Emil Berggreen (Mainz 05, Bundesliga) Læs alle afsnit HER.

»Jeg føler mig tættere og tættere på holdet. Min konkurrent er heller ikke 25 år, og det har hele tiden været planen, at jeg skulle overtage pladsen. Der har selvfølgelig været en tilvænningsperiode, og jeg er rendt ind i diverse småskader, men nu føler jeg endelig, at jeg er ved at ramme en god rytme,« siger han og fortsætter:

»Jeg spillede en god kamp mod Inter, da jeg kom ind i Coppa Italia. I kampen mod Frosinone får jeg også vist, at jeg er kommet til Serie A for at lægge yderligere på min defensiv. Man kan godt se i kampen, at det for os handler om at sikre føringen og holde nullet. Det har vi talt om efterfølgende, hvor vi har analyseret kampen detaljeret. Jeg står godt positioneret, og det var måske en af ulemperne i Spanien, hvor jeg ikke var lige så defensivt orienteret. Når det er sagt, er mine spidskompetencer i offensiven, og det er ikke noget, jeg vil negligere, for det er det, der kendetegner mig,« lyder det fra Riza Durmisi.

Foto: FEDERICO PROIETTI Vis mere Foto: FEDERICO PROIETTI

Er det defensiven, du fokuserer på nu?

»Det er spilletiden først og fremmest. Jeg vil kæmpe mig frem til at blive en profil i Lazio. Jeg vil løbe som en gal i kampene og give den en skalle, og derfra skal jeg vise, hvad det er, jeg kan og er blevet hentet for,« forklarer danskeren, som ikke føler, at han har vundet en plads på holdet endnu.

Siden sidst Fjerde afsnit af 'B.T. Backstage - 'Serie A med Riza Durmisi' udkom den 4. januar. Sådan er det gået for danskeren og Lazio siden sidst: Resultater:

Lazio - Novara: 4-1 (29 minutter)

Napoli - Lazio: 2-1 (på bænken)

Lazio - Juventus: 1-2 (på bænken)

Inter - Lazio: 1-2 (41 minutter)

Frosinone - Lazio: 0-1 (90 minutter)

Lazio - Empoli: 1-0 (på bænken)



Placering:

Nummer 4 i Serie A (38 point i 23 kampe)

»Nej, der har jeg ikke. Det ville være dumt at sige efter de her kampe, men der er ingen tvivl om, at jeg er kommet tættere på, og det gør, at konkurrencen er blevet skærpet, og det har givet mig mere blod på tanden. Jeg er klar over situationen, og at jeg ikke er førstevalg. Men der går ikke længe, før jeg bliver det.«

Riza Durmisi har da også en konkurrent mindre at kæmpe om spilletid mod i Jordan Lukaku, der er ude de kommende uger med en ny skade, så 2019 er på flere parametre startet positivt for den tidligere landsholdsspiller.

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

»Det giver mig selvfølgelig selvtillid, at vi holder nullet i min første hele Serie A-kamp, og mine holdkammerater får en følelse af, at det kan vi sagtens med mig på holdet. Det er med til at styrke troen på hinanden yderligere, og for mig var det enormt vigtigt, at mit baglår fungerede, og det virker godt. Man skal tænke på, at det er en skade, jeg har haft rigtig længe, og jeg føler, at den er ved at blive nedbrudt. Det var dejligt at se, at den kunne holde til 90 minutter i en Serie A-kamp.«

»Der er også kommet en god reaktion på kroppen efter kampen, og det glæder mig selvfølgelig,« tilføjer Riza Durmisi, der i vinterens transfervindue blev rygtet tilbage til La Liga og Celta Vigo.

»Det er ikke noget, jeg har nogen kommentarer til. Jeg fokuserer på Lazio, hvor jeg har en lang kontrakt, og nu håber jeg, at denne gode start på 2019 fortsætter og bare bliver endnu bedre.«

Riza Durmisi har nu 11 optrædener for Lazio. Seks gange er han startet inde, primært i Europa League.