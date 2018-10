Se første teaser for andet afsnit af B.T.s nye webdok: 'B.T. Backstage – Kvindelandsholdets sidste chance', i videoen over artiklen.

”Vi skal droppe det respekt-pis, undskyld mit sprog”, sådan lyder ordene om returkampen mod Holland fra Nadia Nadim. Hun vil have Danmark til at være aggressive og spille uden respekt i returkampen i Viborg i morgen. I afsnittet kan du også møde ny fodbolddirektør i DBU, Peter Møller.

For bare et år siden tog Nadia Nadim, Pernille Harder og Theresa Nielsen hele Danmark som gidsler i et eventyrligt drama ved EM i Holland. Landsholdet nåede sensationelt finalen, hvor de spillede på stadion foran 30.000 tilskuere og halvanden million danske TV-seere.

Siden da er det blevet virkelighed for de populære kvinder, der har haft svært ved at finde det gode spil frem. De havde muligheden for at spille sig direkte til VM, da de for en måned siden, hjemme i Viborg, bare skulle slå upåagtede Kroatien og dernæst undgå at tabe til Sverige. Ingen af delene lykkedes, til stor skuffelse for landstræner Lars Søndergaard.

Men i denne uge er de samlet igen. Hele Danmarks kvindelandshold har fået én sidste chance for at spille sig til næste års VM-slutrunde. Mod Holland. Ja, hvem ellers? EM-finalens overmagt. Det er tid til revanche.

B.T er med bag kulissen under hele den afgørende uge for kvindelandsholdet i Holland og Danmark. Helt tæt på. Kan kvinderne med kniven for struben nedkæmpe hollænderne over to kampe og spille sig et skridt nærmere VM?

I serien 'B.T Backstage – kvindelandsholdets sidste chance' giver vi et unikt indblik i en ellers helt lukket verden af landsholdsfodbold. Vi er med, når taktikken lægges og føres ud i livet, når fiasko eller fest kommer rullende, når de personlige ambitioner bliver udfordret og når livet som landsholdsspiller gør ondt.