Inden en MMA-kamp er der et træningsarbejde, der skal gøres.

»Det er jo 1,8 kg., jeg skal tabe. Så det er bare en lillebitte vægttræning.«

Sådan fortæller Mark O. Madsen, der lørdag aften skal kæmpe sit livs største kamp mod franske Thibaud Larchet i K.B. Hallens MMA-bur.

Både Mark O. Madsen og Thibaud Larchet kæmper i vægtklassen 77, hvilket betyder, at de maksimalt må veje 77 kg. dagen før kampen lørdag aften.

Mark O. Madsen træner op til 10 gange om ugen, og alt er skemalagt ned til mindste detalje.

Derfor handlede det om en ting for Mark O. Madsen, inden han skulle vejes. Nemlig at komme i vægt. Det vil sige, at han skulle under de 77 kg.

»Når jeg vågner op på sådan en dag her, skal jeg optimalt tabe 2-3 kg. Jeg kan godt smide 4 ud fra den plan, jeg følger, men jeg vil helst ligge komfortmæssigt mellem 2 og 3 kg.,« forklarer Mark O. Madsen.

For at Mark O. Madsen kan nå de obligatoriske krav, allierer han sig med sin træner og tidligere MMA-fighter, Martin Kampmann. Og Martin Kampmann fortæller, at selvom Mark O. Madsen skal gå ned i vægt, er det ikke noget, der påvirker ham på selve kampdagen.

»Det er klart, at når du først går i vægt, gælder det om at rehydrere for at få det hele tilbage i systemet. Du vejer ind dagen før kampen, så du har god tid til at få din vand- og saltbalance tilbage i systemet,« fortæller Martin Kampmann.

Mark O. Madsen klarede det obligatoriske vægtkrav og vejde 76,83 kg.

Efter træningen og en tur i saunaen for at fjerne de sidste gram på kroppen, mødte Mark O. Madsen op til vejningen med arrangørere, journalister og fotografer til stede i samme rum. Det samme gjorde franske Thibaud Larchet.

Og ganske som forventet overholdt de begge vægtkravene. Mark O. Madsen blev vejet til 76,83 kg., mens Thibaud Larchets vægt sagde 76,68 kg. Dermed kunne Mark O. Madsen sætte et stort, fedt kryds ud for vægtkravet.

»Jeg kom i vægt, og det trods alt rimelig vigtigt. Nu står den på ren og skær afslapning, en god nattesøvn og så tager vi hul på dagen i morgen.«

Du kan se Mark O. Madsen kæmpe mod Thibaud Larchet lørdag aften. Den kamp og resten af det store stævne kan ses lørdag aften fra kl. 18.30 direkte på TV3+ og Viaplay.