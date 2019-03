'Det er fuldstændig vildt!'

K.B. Hallen koger, og kommentatorerne forsøger at overdøve de mange tilskuere.

Mark O. Madsen står over for sin til dato største udfordring som MMA-kæmper. Mod franske Thibuad Larchet, der er ranket nummer 13 ud af 664 og er en af de højest rangerede i Europa.

Og i en fyldt K.B. Hallen fik den danske MMA-helt Mark O. Madsen det, han kom efter lørdag aften ved Cage Warrior-stævne.

Den største sejr på CV'et som MMA-kæmper indtil videre.

»Det er fuldstændig vildt!« lyder det fra kommentatorerne, lige da kampen skal til at gå i gang.

Mark O. Madsen kæmper sit livs kamp, ovenikøbet på dansk grund, og den danske MMA-kæmper og tidligere OL-medaljetager i brydning, sætter sig på kampen mod Larchet fra start af.

Alt imens blodet sprøjter fra Mark O. Madsens flækkede næse, og han slår løs på sin franske modstander, der ihærdigt forsøger at kæmpe sig tilbage mod danskeren, sparker og slår den danske MMA-kæmper sig til en vild sejr over Larchet.

»Mark 'The Olympian' Madsen!« bliver der råbt i mikrofonen ud i hele hallen.

Mark O. Madsen står med sin tandbeskytter i munden, det danske flag om skuldrene og en hårdt forslået næse.

Han har slået Thibaud Larchet. Og selvom han har prøvet lidt af hvert i sin karriere, så er sejren lørdag aften i K.B. Hallen noget helt særligt.

»Nu har jeg været i gang med sport, siden jeg var seks år. At få lov til at gå ind i K.B. Hallen med denne her opbakning til Kim Larsen... det er nok noget af det største, jeg har oplevet,« lyder det fra Mark O. Madsen efter den flotte sejr.

Mark O. Madsen gjorde det, han havde sat sig for den lørdag i K.B. Hallen, men han stiller sig ikke bare tilfreds. For der skal arbejdes hårdt fremadrettet, hvis målet om UFC skal realiseres.

»Det gør ikke noget, at jeg ikke tager alle slag med næsen, så det kunne være meget rart at få lidt hovedbevægelse ind fremadrettet,« fortæller han efter opgøret, mens han står med sin flækkede næse.

Og med tilfredshed i stemmen tilføjer han:

»Selvom jeg kun er 12 måneder gammel i denne her sport, så tror jeg desværre også, at der er mange i MMA-verdenen, der glemmer, hvad jeg kommer fra.«

