De nye kameraer ved VM i atletik begejstrer bestemt ikke alle.

»Var det en kvinde, der var med til at udvikle sådan et kamera? Det tror jeg ikke.«

Sådan lyder det fra den 22-årige tyske sprinter Gina Lückenkemper til blandt andet Bild.

Det skyldes, at det ene af de kameraer, der bruges ved VM i atletik, og som filmer atleterne inden start, filmer bagfra.

Og det gør det også, når atleterne er på vej i startposition, og dermed bliver de filmet direkte op i skridtet. Noget, som den 22-årige tysker bestemt ikke er glad for.

»At gå ned i startposition i tætsiddende tøj og blive filmet nedefra er ubehageligt. Jeg ved ikke, om andre ville synes, det var fedt at blive filmet i den position,« siger Gina Lückenkemper til det tyske medie, som også har billeder af, hvordan det ser ud fra det ene kameras vinkel.

Hun er ikke den eneste, der har klaget, og derfor bliver der også reageret på kritikken af kameraerne, der ellers blev beskrevet som en gevinst ved VM i Qatar.

For IAFF (International Association of Athletics Federations, red.) fortæller til tyske TZ, at der bliver indgået et kompromis for at imødekomme atleternes ønsker.

»Så længe man bare kan se den endelige position, atleterne har,« lyder det nu fra forbundet.

Derudover lyder det, at billederne skal være fjernet helt efter senest 24 timer.

»Men ingen ser det, når billederne bliver fjernet fra serveren, så vi må stole på, det er sådan, det foregår,« siger Gina Lückenkemper.

Udover det omdiskuterede kamera er der yderligere to kameraer på banen. Det ene filmer i løbsretningen, mens det sidste filmer atleternes ansigt, så deres udtryk kan ses lige inden og under start.