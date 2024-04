Ida Karstoft brugte 22,6 sekunder på at tilbagelægge 200 meter på løbebanen ved et stævne i USA.

Ida Karstoft har barberet yderligere 0,07 sekunder af sin danske rekord i 200-meterløb.

Fredag brugte den lynhurtige løber fra Lemvig 22,6 sekunder på at tilbagelægge distancen ved et stævne i USA.

Det oplyser Dansk Atletik.

Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

I et år med både EM og OL ser forbundets elitechef, Mikkel Larsen, lyst på, at Karstoft allerede nu har vist sig hurtigere end nogensinde.

»Det er et fantastisk resultat af Ida Karstoft. Efter en vinter og et forår med fuld fokus på den vigtige 2024-sæson viser hun, at den dedikerede indsats ser ud til at virke. En dansk rekord allerede nu giver store forhåbninger frem mod de kommende mesterskaber.«

»Jeg tror bestemt, der er meget mere i Ida senere på sæsonen. Og ellers kan vi blot glæde os over, at hun aktuelt ligger i toppen af den europæiske rangliste,« siger Mikkel Larsen.

Det er knap to år siden, hun første gang slog danmarksrekorden på distancen. Dengang havde Dorthe Wolfsberg haft den i 39 år, men siden har Karstoft gentagne gange forbedret rekorden.

28-årige Karstoft ærgrer sig dog over, at hun ikke var en my hurtigere ved fredagens stævne.

»Jeg er ikke bare tilbage, jeg er hurtigere. Ny personlig rekord og ny dansk rekord. Jeg er glad, men jeg vil gerne indrømme, at 22,57 sekunder havde været en sjovere tid,« skriver hun på Instagram med henvisning til, at den tid automatisk kvalificerer hende til sommerens OL i Paris.

/ritzau/