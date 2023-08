Somalias deltagelse ved atletikstævnet FISU World University Games i Kina går lige nu verden rundt.

For under et heat i 100 meter sprint mandag deltog Nasra Abukar Ali – og det er hendes deltagelse, som nu skaber ramaskrig.

I en video på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, kan man nemlig se, hvordan den somaliske 100-meter løber, slet ikke kan følge med sine konkurrenter.

Faktisk er Nasra Abukar Ali hele 10 sekunder langsommere end den brasilianske vinder af løbet.

Nasra Abukar Alis deltagelse fik ikke blot den somaliske kommentator Elham Garaad til at rette kritik mod den somaliske regering, men også anklage dem for korruption.

Den somaliske 100-meter løber skulle nemlig angiveligt være niece til formanden for det somaliske atletikforbund.

Men sagen slutter ikke her.

For Nasra Abukar Alis langsomme løb har nu fået konsekvenser for Khadijo Aden Dahir, der er formand for det somaliske atletikforbund, skriver blandt andet NBC News og CNN.

I en pressemeddelelse offentliggjort på det tidligere Twitter, skriver Ministeriet for unge og sport i Somalia, at man har identificeret Nasra Abukar Ali, og det viser sig, at hun hverken er løber eller sportsudøver i det hele taget.

Derfor er Khadijo Aden Dahir nu blevet suspenderet og anklaget for 'magtmisbrug, nepotisme og bagvaskelse af nationens navn', skriver Ministeriet.