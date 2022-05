Hun er et multitalent, som både excellerer i hækkeløb og bobslæde. Begge discipliner er hun endda blevet verdensmester i.

Men er kærlighedslivet ikke lige så nemt for sportsstjernen Lori Jones, efter hun har afsløret sine holdninger til sex.

For Lori Jones ønsker ikke at have sex før ægteskabet, og det bliver hun simpelthen hånet for. Det fortæller hun på sin Instagram-profil.

'Jeg bliver hånet hele tiden, fordi jeg ikke vil have sex før ægteskabet. Mænd sender beskeder til mig, hvor de skriver, at jeg er for gammel, at jeg er udslidt, og at jeg skal give op. Så jeg græder bare: Hvor er gud?' skriver hun.

Ud over at Lori Jones føler sig hånt af sine følgere, har hun problemer med datinglivet, fortæller hun. Og det gør den kvindelige atlet desperat.

'Jeg har flere gange bedt gud om at berige mig med en guddommelig mand. Jeg har bedt i mange år og brugt mange tårer. For guds skyld giv mig lov til at finde en mand,' skriver hun.

Ifølge Dagbladet fortæller Lori Jones, at hun ødelagde det hele for sig selv for ti år siden. Det var netop dengang, hvor hun i et interview med komikeren Kevin Hart afslørede, at hun ikke ville have sex før ægteskabet.

'Det var en fejl. Det ødelagde alle dates, jeg var på. Jeg havde ikke en chance længere,' siger hun ifølge mediet.

Lori Jones er blevet 39 år og satser på at fortsætte sin aktive karriere som hækkeløber.