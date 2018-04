Den sydafrikanske længdespringer Luvo Manyonga vandt i denne uge guld med et spring på 8,41 meter ved Commonwealth Games.

Sydafrikaneren er tidligere stofmisbruger, men fik bugt med sin afhængighed og deltog ved OL i 2016, hvor han tog sølv.

Luvo Manyongas guldspring er ny rekord i Commonwealth Games, og nu går han efter at slå verdensrekorden på 8,95 meter.

Verdensrekorden blev sat af amerikaneren Mike Powell i 1991, samme år som Luvo Manyonga blev født.

»Alt kan ske. Jeg skal bare fokusere på opløbet og teknikken, så sker resten af sig selv,« siger Luvo Manyonga.

Selv om den 27-årige længdespringer har fået sin første Commonwealth-titel, har han allerede øjnene rettet mod sit næste mål.

»Det er en medalje mere i tasken, men nu skal jeg bare hjem og arbejde videre. Præcis som en normal person på et kontor. Man krydser et punkt af på listen og arbejder videre,« siger Luvo Manyonga.

Guldmedaljen markerer ikke en personlig rekord for Manyonga, der sidste år sprang 8,65 meter i den sydafrikanske by Potchefstroom.

Luvo Manyonga blev testet positiv i en amfetamintest i 2012, hvor han fik karantæne, indtil han stoffri vendte tilbage og deltog ved OL i 2016.

Efter sin seneste sejr har Luvo Manyonga et par gode råd til stofmisbrugere i Australien, som har verdens højeste brug af amfetamin per indbygger.

»Jeg vil sige til alle, som kæmper med stofmisbrug: Det er ligegyldigt, hvilket misbrug du har, du skal bare acceptere, at du er magtesløs, og at du har et problem. Og spørg om hjælp,« siger han.

»Når man er midt i det, tror man, at man kan klare det selv. Men så let er det ikke. Man har brug for at arbejde med et hold og være ærlig over for sig selv. Det hjalp mig, og jeg tror, at alle kan få hjælp på den måde,« siger han.

/ritzau/AFP