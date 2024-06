Laura García-Caro havde armen i vejret og det spanske flag hængende over sine skuldre.

Hun troede, at EM-bronzemedaljen i 20 kilometer kapgang var hjemme.

Men på de allersidste meter af distancen smed spanieren det hele væk, da ukrainske Lyudmyla Olyanovska sneg sig forbi.

Du kan se de vanvittige scener i videoen nederst i artiklen.

»Nej, nej, nej, nej. Hun jubler, og så bliver hun overhalet. Kæmpe drama,« lød det i Henrik Linigers kommentering hos DR.

»Hun har gået med det spanske flag og troede, at den var hjemme. Hun nåede at række armene i vejret, og så kommer Olyanovska blæsende bagfra. Vanvid på målstregen!«

Den bizarre situation kom også noget bag på Laura García-Caro.

»Jeg er meget skuffet, for jeg vidste ikke, hun var så tæt på,« sagde hun efterfølgende ifølge Aftonbladet.

»Jeg troede, at medaljen var min, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg gjorde mit bedste. Jeg var meget træt, måske skulle jeg have gjort lidt mere …«

Mens Lyudmyla Olyanovska altså sikrede sig en bronzemedalje i sidste sekund, kunne italienerne Antonella Palmisano og Valentina Trapletti fejre henholdsvis guld og sølv.