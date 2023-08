»Ej, det er da et alvorligt sammenstød. Der er fuld fart på.«

Ordene er fra DR's kommentator Henrik Liniger, der torsdag aften kunne se optagelser lige uden for atletikstadionet i Budapest, hvor VM bliver afholdt i disse dage.

Her hamrede to golfvogne fyldt med atleter helt umotiveret sammen, og det gik især ud over 200m-løberen Andrew Hudson fra Jamaica, der skulle løbe semifinale kort efter.

»Jeg er stadig helt rystet over at det her uheld kunne ske. Det må det bare ikke,« skriver Liniger fredag.

Hudson var efterfølgende hos lægen i 20 minutter og var godt groggy bagefter,

»En masse glas har ramt mit højre øje,« lød det fra den uheldige atlet.

Han får nu foræret en billet til fredagens finale, selvom hans tid ikke var god nok.

»Den lokale organisationskomité undersøger hændelsen og gennemgår transportrutinerne,« lyder det knastørt fra arrangøren.