Den tidligere stangspringer gik for første gang offentligt ud som kvinde.

Svenske Martin Eriksson vandt EM-sølv og slog den svenske rekord, men i dag er virkeligheden en anden - og nu er navnet Veronica Eriksson.

Efter sin karriere valgte atletikstjernen at gennemgå et kønsskifte og skifte navn, og for fire år siden blev historien delt i flere medier. Derpå gik Veronica Eriksson nok engang under radararen.

Men til et stort gallashow var der pludselig en gæst, som ikke mange kunne genkende. Det kunne de så sagtens, da det stod klart, at det var den tidligere EM-sølvvinder, der var dukket op efter 18 års fravær ved showet.

»Der er ikke mange, der mærker forskel, når de møder mig. Det er det samme lort under overfladen, jeg har lige pudset facaden lidt. Indholdet er så råddent som altid,« lyder det muntert til Expressen.

Hun forklarer, at det nogle gange er svært, men ofte er en sjov gimmick, at hun skal præsentere sig to gange.

»Jeg plejer at spørge 'gæt hvem jeg er'. Så må de tænke ad helvede til.«

I dag arbejder hun som konsulent med fokus på kunstig intelligens og bruger dermed sin ph.d.-uddannelse i computerteknologi, som blev taget i 1990'erne.

Springet på 5,80 m tilbage i 2000 er siden overgået af tre svenskere, bl.a. sueprstjernen Armand Duplantis, der også ejer verdensrekorden.