For omkring en uge siden fik den legendariske sprinter Usain Bolt sig et kæmpe chok, da han så sin investeringskonto.

Her manglede nemlig et kæmpe beløb, der pludselig var forsvundet.

Hidtil har Bolt og hans advokater holdt informationerne tæt til kroppen, men nu fortæller de, hvor mange penge det drejer sig om.

Og det er et gigantisk beløb.

På Usain Bolts konto hos investeringsfirmaet Stocks and Securities Limited (SSL) stod der tidligere 12,8 millioner dollar. Nu står der 12.000.

Der mangler altså omkring 87 millioner danske kroner.

»Hvis det stemmer, og det håber vi, at det ikke gør, så er der blevet begået alvorlig svindel, tyveri eller en kombination af begge mod min klient,« siger Bolts advokat, Linton P. Gordon, ifølge The Guardian.

Advokaten truer investeringsselskabet med en retssag, hvis ikke pengene er betalt tilbage inden ti dage.

Selskabet er under lup af de jamaicanske finansielle myndigheder og fortæller i øvrigt selv, at flere kunders penge nok er forsvundet.

Jamaicas finansminister, Nigel Clarke, kalder situationen for »alarmerende, men ikke usædvanlig«.

»Det er fristende at tvivle på vores finansielle institutioner, men jeg håber, at vi ikke skærer alle i denne hårdtarbejdende branche over en kam på grund af få uærlige individer,« siger han ifølge mediet.

Det jamaicanske medie The Gleaner beskrev i sidste uge, at en tidligere medarbejder er sat i forbindelse med sagen om de mange forsvundne millioner.