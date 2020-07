Supersprinteren Usain Bolt har fået en datter. Tirsdag afslørede han så hendes navn på Twitter. Hun hedder Olympia Lighting Bolt.

På dansk kan navnet oversættes til 'det olympiske lyn'. Dermed er hun opkaldt efter sin far, der havde enorm succes ved de olympiske lege, mens han var aktiv.

33-årige Usain Bolt er således den eneste, der har vundet OL-guld tre gange i træk på både 100 og 200 meter løb. Han gjorde det i 2008, 2012 og 2016.

Moren til Olympia Lighting Bolt er Kasi Bennett, som Usain Bolt har dannet par med i mange år.

Girl Dad #OlympiaLightningBolt pic.twitter.com/LLlQMAaTvH — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Olympia Lighting kom til verden i maj i år. Indtil tirsdag havde Usain Bolt holdt navnet hemmeligt for hele verden.

Jamaicaneren afslørede også først kønnet af babyen et godt stykke inde i graviditeten. Det var først i marts.

Sprinteren brugte ligeledes sin Twitter-profil tirsdag til at ønske sin kone tillykke med fødselsdagen og give hende en kærlighedserklæring.

'Tillykke med fødselsdagen. Jeg får lov at bruge denne specielle dag sammen med dig. Jeg vil kun se dig lykkelig, og jeg vil gøre alt for, at du kan smile. Vi har startet et nyt kapitel i vores liv sammen med vores datter Olympia Lighting Bolt,' står der helt præcist i opslaget.

I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face. We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt pic.twitter.com/FhlwdaF2Zx — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Usain Bolt stillede sprinterskoene på hylden i 2017 efter en flot karriere med guldmedaljer ved både VM og OL. Han har stadig verdensrekorden på 100 og 200 meter løb.