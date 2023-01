Lyt til artiklen

Det er fortsat et stort mysterie, hvad der er sket med Usain Bolts forsvundne millioner – og nu taler superstjernen selv om den opsigtsvækkende sag.

Det gør han i et interview med Jamaica Observer.

»Alle er forvirret. Jeg er selv lige så forvirret, men vi får at se, hvad der sker.«

»Jeg er ikke fattig, men tabene har påvirket mig. Pengene var til min fremtid. Alle ved, jeg har tre børn, jeg tager mig også af mine forældre, og vi ønsker at leve godt. Det er altid en trist situation, når nogen mister noget, de har arbejdet for,« siger han til mediet.

På Usain Bolts konto hos investeringsfirmaet Stocks and Securities Limited (SSL) er der forsvundet 87 millioner kroner.

Derfor er FBI også gået ind i sagen.

Ifølge advokater, der repræsenterer investeringsselskabet, er der angiveligt tale om alvorlig svindel, som har foregået i løbet af de seneste 13 år.

Hvor mange penge, der i alt er blevet stjålet – og hvor mange kontoer, der er blevet stjålet fra, står hen i det uvisse.

Bolt, da han vandt OL-guld i 100 meter i 2008. Foto: Michael Macor

Jamaicas finansminister, Nigel Clarke, kalder situationen for »alarmerende«, men mener samtidig, at sagen ikke er usædvanlig.

»Det er fristende at tvivle på vores finansielle institutioner, men jeg håber, at vi ikke skærer alle i denne hårdtarbejdende branche over en kam på grund af få uærlige individer,« har han udtalt.

Usain Bolt har vundet otte OL-guldmedaljer ved 100 meter løb, 200 meter løb og 400 meter stafet i perioden mellem 2008 og 2016.