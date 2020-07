Han er en af de største stjerner nogensinde i atletikkens verden.

Med stjernestatus, rekorder og omtale følger der altid et naturligt pres. Et pres, som Usain Bolt udmærket er klar over, at hans nyfødte datter kan komme til at føle meget mere end andre.

Derfor advarer han allerede nu sin datter mod at vælge atletikken.

»Det er ikke for alle. Derudover vil det være sværere for hende, fordi mange vil sammenligne hende med mig,« fortæller Usain Bolt i et videointerview, skriver Codelist.

Girl Dad #OlympiaLightningBolt pic.twitter.com/LLlQMAaTvH — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Det var i maj, at Usain Bolts datter, som han har fået med kæresten Kasi Bennett, kom til verden.

Som indehaver af otte OL-guldmedaljer og 11 VM-guldmedaljer er det ikke så mærkeligt, at der allerede nu bliver spået en fremtid i faderens fodspor for datteren, der meget passende har fået navnet Olympia Lightning Bolt.

Men Usain Bolt vil ikke vælge karrierespor for sin datter.

»Jeg vil ikke presse min datter til at vælge atletik, men jeg vil støtte hende, hvis hun gør,« siger Bolt.

Vis dette opslag på Instagram I want to wish my gf @kasi.b a happy birthday and To let u know I am happy I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u and will continue to doing my best keeping a smile on ur face. Now we have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt I look forward to what the future will bring for us but be reassured that I will be the ROCK for this family. I Love you and happy 21th birthday. Et opslag delt af Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) den 7. Jul, 2020 kl. 9.06 PDT

33-årige Usain Bolt stoppede officielt sin karriere som sprinter i 2017, hvor han blev skadet under sit sidste løb ved VM i atletik i London.

Inden da havde han opnået at skrive sig ind i historiebøgerne som verdens hurtigste mand på 100 meter.

Det skete, da han i 2009 slog den hidtidige rekord på 9,69 sekunder fra OL i Beijing året før – en rekord, som han selv satte – og løb distancen på imponerende 9,58 sekunder ved VM i Berlin.