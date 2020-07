En dopingdom, en udelukkelse, en mislykket appel, en portion oksekød og en potentiel ny straf.

Nej, det er ikke indholdet i en halvdårlig tv-sketch. I stedet er det en beskrivelse af kapgængeren Maria Guadalupe Gonzalezs liv gennem de seneste år.

For den 31-årige mexicaner, der vandt sølv ved OL i 2016, blev i 2018 testet positiv for brug af doping, nærmere bestemt det anabole steroid Trenbolone, hvor hun derfor blev udelukket fra sporten i fire år, skriver nyhedsbureauet AP.

Kapgængeren appellerede dog og gav efterfølgende midlet, der bruges som hormon i forbindelse med opdrætning af kvæg i Mexico, skylden for den positive dopingtest, da hun påstod, at hun havde fået det i kroppen gennem kødet i en portion tacos, hun havde spist.

Maria Guadalupe Gonzalez med sin sølvmedalje fra OL i 2016. Foto: Fabrice COFFRINI Vis mere Maria Guadalupe Gonzalez med sin sølvmedalje fra OL i 2016. Foto: Fabrice COFFRINI

Havde Maria Guadalupe Gonzalez kunnet bevise, at det rent faktisk var måden, hvorpå hun havde fået Trenbolone i kroppen, så kunne hun nemlig have undgået en dopingstraf.

Men i stedet endte appellen med at blive afvist, da Gonzalez selv har indrømmet, at historien ikke passer, og at hun dermed har fremlagt falske oplysninger i appellen.

Athletics Integrity Unit, der er atletikkens dopingbekæmpere, har derfor oplyst, at de vil forsøge at få Gonzalez straffet endnu en gang for at fuske med dokumenterne i appelsagen.

Maria Guadalupe Gonzalez oprindelige udelukkelse varer indtil november 2022, men hvor længe hun vil være udelukket, hvis der kommer en yderligere straf, er ikke oplyst.

Maria Guadalupe Gonzalez i front under verdensmesterskabet i London i 2017. Mexicaneren endte med at vinde en sølvmedalje i løbet, der strakte sig over 20 kilometer. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS Vis mere Maria Guadalupe Gonzalez i front under verdensmesterskabet i London i 2017. Mexicaneren endte med at vinde en sølvmedalje i løbet, der strakte sig over 20 kilometer. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Selv om den 31-årige mexicaner er taget for brug af doping, risikerer Gonzalez dog ikke at miste sine tidligere vundne medaljer.

Hun får dermed lov til at beholde sine sølvmedaljer fra OL i 2016 og fra verdensmesterskabet i London i 2017.