Tysk atletik står med bøjede hoveder nu.

Den blot 39-årige Fabian Schulze døde kort før sin fødselsdag af en sygdom som forbundet beskriver som 'forræderisk'. Han efterlader sig sin kone og to børn.

Stangspringeren nåede at repræsentere sit land mange gange ved internationale stævner, hvor han ofte kun manglede det sidste for at få medaljer.

Ved 2006 World Indoor Championships i Moskva blev han nummer fire, ved 2005 European Indoor Championships i Madrid fik han en femteplads og så endte han som nummer seks ved 2010 European Championships i Barcelona.

»Jeg er dybt bedrøvet og kan næsten ikke finde ord,« siger den tidligere sprinter og Schulzes tidligere bofælle Tobias Unger ifølge Bild.

For et par år siden blev Schulzes tidligere stangspringskollega Tim Lobinger diagnosticeret med en særlig aggressiv form for leukæmi, som først blev helbredt, men siden vendte tilbage. Han døde i en alder af bare 50 år 16. februar 2023.

Nu sørger atletikforbundet nok engang.