Sondre Nordstad Moen tog en drastisk beslutning midt i marts.

Mens hele verdenen lukkedes sig om sig selv med lynets hast grundet corona-pandemiens spredning, besluttede den 29-årige atlet at blive i Kenya for at træne.

Men nu er han strandet i det afrikanske land, som han ikke kan rejse hjem fra igen. Det siger han i NRKs podcast 'I det lange løp.'

»Selvom der var fuld udbrud i slutningen af marts, så det ud til, at London Maraton skulle afvikles normalt 26. april. Skulle jeg konkurrere der, måtte jeg forberede mig så godt som muligt. Derfor valgte jeg at blive,« siger han.

Sondre Nordstad Moen (yderst tv.) under EM i atletik i Berlin i 2018. Foto: Tobias SCHWARZ Vis mere Sondre Nordstad Moen (yderst tv.) under EM i atletik i Berlin i 2018. Foto: Tobias SCHWARZ

Helt præcist befinder han sig i landsbyen Iten i 2400 meters højde. Et mekka for løbere.

Eller, det var det i hvert fald indtil corona-hærgen, der har lukket ned for træningscentre og forbudt løbere at træne i grupper.

Midt i marts opfordrede de norske myndigheder alle til at tage hjem til Norge, ligesom Norsk Friidrettsforbund rådede Sondre Nordstad Moen til at vende snuden hjemad.

Det gjorde han bare ikke, og nu er han usikker på, hvornår han får lov at rejse.

Men han har allerede købt en billet hjem med afgang 7. maj.

»Nu er der lukket i Nairobi til 28. april. Der går ikke fly fra Eldoret (Nairobis lufthavn, red.). Lige nu er jeg strandet, så jeg må gøre status igen 28. april for at se, om jeg kan komme hjem 7. maj,« forklarer han.

Sondre Nordstad Moen er dog ikke bekymret, da han lever relativt isoleret.

Indtil videre er Kenya heldigvis ikke så hårdt ramt af corona-virus, og lørdag aften var der 14 døde med corona-virus.