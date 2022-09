Lyt til artiklen

Han har taget de første åndedræt uden hjælp.

Det er de gode nyheder for den walisiske tikæmper Ben Gregory, der var involveret i en frygtelig trafikulykke, hvor hans cykel blev ramt af en bil.

Den 31-årige, der har repræsenteret Storbritannien ved flere lejligheder, måtte derpå kæmpe for sit liv sammen med lægerne, der har gjort alt, hvad de kunne, for at give ham en chance.

Ulykken skete 19. august, og nu har han taget sine første åndedræt uden hjælpemidler.

Hans forlovede Naomi Heffernan fortæller, at han ikke vil kunne huske nogen, når han vågner. Ikke engang sine nærmeste.

Han skal desuden lære at bevæge sig, tale og tænke igen.

'Lægerne siger, at vi nu er ude af stormen, men det, der har føltes som de hårdest to uger i vores liv, bliver kun hårdere,' skriver hun.

'Men Ben ville aldrig have, at vi skulle tvivle på ham. Aldrig nogensinde.'

'Det bliver det hårdeste, han kommer til at gennemgå. Også for mig.'

'Men med den enorme støtte, han har, vil han trodse alle odds og overraske alle læger og sygeplejersker. Han vil klare sig igennem, som ingen har oplevet det før,' skriver hun optimistisk.

Gregory var også involveret i en anden trafikulykke i 2020, hvor han også blev ramt på cyklen, men dengang slap han med skrækken.