Den tidligere OL-guldvinder i 400 meter hækkeløb Kevin Young var torsdag involveret i en busulykke i Swansea.

Amerikaneren vandt OL-guld i Barcelona i 1992, hvor han også satte verdensrekord på distancen, som stadig står den dag i dag.

Kevin Young var blandt passagererne i en dobbeltdækkerbus, der torsdag morgen kørte ind i en bro.

Ifølge BBC er en kvinde i kritisk tilstand, og to andre er kommet slemt til skade, mens resten af passagererne skulle være sluppet nogenlunde uskadte fra ulykken.

Tough day trying to get to class, 2 broken ribs and head trauma. pic.twitter.com/8aVufMvX3H — Kevin Young (@hurdlegreat4678) December 12, 2019

Kevin Young, der også har en VM-titel fra 1993 på CV'et, tweetede efterfølgende, hvor han blandt andet viser den ret store flænge, han har fået i hovedet.

»Hård dag på vej til undervisning. To brækkede ribben og en hovedskade,« skriver Kevin Young på sin Twitterprofil.

Amerikaneren er i øjeblikket i gang med at tage en kandidat i »etik og integritet i sport« på Swansea Universitet, hvor han altså var på vej hen, da busulykken skete.

Den 63-årige mand, der kørte bussen blev i første omgang anholdt for farlig kørsel, men han er efterfølgende blevet løsladt igen.