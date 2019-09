Hvilket selskab!

Verdenseliten og den danske elite var stillet op på en række på pressemødet på Copenhagen Island Hotel forud for søndagens supergalla i de københavnske gader, den femte udgave af Copenhagen Half Marathon. Et gigantisk felt på 25.000 tilmeldte (totalt udsolgt).

I midten stod navne som den tredobbelte kenyanske verdensmester, Geoffrey Kamworor, som har løbet de godt 21 kilometer på 58.54, og det norske fænomen Sondre Moen med en tid på 59.48 som den tredjehurtigste europæer nogensinde.

Også to af de kvindelige kenyanske favoritter, vinderen af verdens største halvmarathon, Göteborgsvarvet, Tabitha Wambui, og Dorcas Tuitoek, der har den hurtigste tid i feltet i år, 66.33.

På fløjene stod danskerne, som kæmper om DM-titlerne. På den ene side Abdi Hakin Ulad og Thijs Nijhuis og på den anden Anna Holm og den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb, halvmaratondebutanten Maja Alm.

»Jeg føler mig i god form og går efter løbsrekorden (Abraham Cherobens 58.40 fra 2017, red.),« siger en optimistisk Geoffrey Kamworor.

Abdi Hakin Ulad er netop vendt hjem fra fem ugers træning i Kenya og har sigtet rettet mod både DM-guldet og Carsten Jørgensens 21 år gamle danske rekord på 61.55. Sidste år løb han 62.15.

»Jeg havde fire gode uger i Kenya, hvor jeg løb 220 kilometer om ugen. Den sidste uge blev jeg desværre syg. Mentalt er jeg klar, men er måske lidt påvirket af sygdommen,« siger Abdi Hakin Ulad.

»Det er et fantastisk flot arrangement, Sparta har stablet på benene. Det gør mig stolt på Københavns og Danmarks vegne. Jeg vil nyde løbet. Løbet giver mig et fingerpeg om, hvor jeg står inden Fukuoka Marathon i Japan senere på året, hvor målet er OL-kravet til Tokyo, 2.11.30.«

Abdi Hakin Ulad læser til ergoterapeut, men har taget et års orlov for at koncentrere sig hundrede procent om løb.

Det kan blive en forrygende duel mellem Abdi Hakin Ulad og den forsvarende mester og kommende VM-deltager på maraton, Thijs Nijhuis.

Den 26-årige medicinstuderende fra Aarhus har den sidste måned trænet sammen med Sondre Moen i 2.100 meters højde i Italien. Nordmanden opholder sig i højderne i Kenya eller Italien stort set hele året.

»Det har været en stor inspiration for mig at træne med Sondre Moen. Jeg glæder mig til DM-duellen med Abdi. Han er en løber med et stort hjerte og et stort mod. Han er ikke mange for at lægge ud i verdensrekordtempo. Men kan jeg hænge på til den sidste kilometer, slår jeg ham i spurten. Sætter Abdi dansk rekord, og jeg slår min personlige rekord (63.30, red.), vil jeg være tilfreds med andenpladsen,« siger Thijs Nijhuis.

Han har vundet tre DM-titler på halvmaraton, deraf to i København i 2016 og 2018.

Det kaldte på et stort smil på pressemødet, da Maja Alm afslørede, at det var første gang, hun og Anna Holm mødtes.

»Vi har set hinanden, men aldrig talt sammen før nu. Ja, Danmark er et stort land,« lo Maja Alm.

Med syv VM-guldmedaljer i orienteringsløb har hun en solid ballast, og forleden viste hun evnerne på 5.000 meter med personlig rekord 15.35.81, blot 13 sekunder fra VM-kravet.

»Jeg er spændt på min debut på halvmaraton. Min taktik? Jeg vil lige mærke efter, hvordan jeg har det efter første halvdel. Så må vi se.«

DM-favoritten Anna Holm løb 62.56 i København i 2017 og har ikke løbet halvmaraton siden.

For første gang mødtes Danmarks to bedste kvindelige løbere på halvmaraton, Anna Holm, tv, og Maja Alm. PETER FREDBERG

»Jeg har trænet godt og håber at kunne gentage DM-sejren fra 2017. Efterårets vigtigste løb er Frankfurt Marathon i næste måned. Tiden i Copenhagen Half giver en indikation på min form,« siger Anna Holm, som repræsenterede Danmark på maraton ved OL i Rio de Janeiro.

Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik, lægger ikke skjul på, at ambitionerne for Copenhagen Half Marathon fra starten i 2015 var store.

»Jeg var bange for, at vi måske tænkte lidt for ambitiøst. Målet var jo at etablere verdens bedste halvmaraton, men vi har nået mere, end jeg havde turdet håbe på,« siger Jakob Larsen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at den nye Superhalf-løbsserie (København, Prag, Lissabon, Cardiff og Valencia, red.) vil skabe øget interesse. Det første løb i serien bliver i Lissabon 22. marts 2020. Vi skal nu kigge på, hvordan vi kan udvikle konceptet, så vi kan tage flere end 25.000 løbere med.«