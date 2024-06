En stor bombe er netop sprunget i Kenya, hvor det nationale antidopingbureau (ADAK) har været massivt ude med riven.

I en pressemeddelelse oplyser bureauet, at man har udelukket 33 atleter grundet overtrædelse af dopingreglementet – og det er ikke hvem som helst.

En af dem er nemlig maratonfænomenet Joshua Belet, der sidste år vandt Amsterdam Marathon, og som er rangeret som den 18. bedste maratonløber i verden.

I pressemeddelelsen bekræfter ADAK, at hurtigløberen er blevet suspenderet for brug af forbudte anabolske steroider og testosteron.

Og Belet er langt fra den eneste store stjerne, der er blevet knaldet i Kenya.

Tilbage i midten af maj fik Rodgers Kwemoi, der gør sig gældende på 10.000 meterdistancen, en seksårig karantæne grundet brug af bloddoping.

Og det frustrerer atletikekspert Kristian Ulriksen, der overfor Dagbladet udtrykker sin utilfredshed.

»Vi er næsten på et punkt, hvor vi er ved at ramme russiske standarder. Dopingreglerne bliver brudt hele tiden, og vi kan kun spekulere i, om det vi ser er snyderi, og det her er jo bare toppen af isbjerget,« siger han til det norske medie.

Da Belet vandt maratonet i Amsterdam var det i tiden 2:04:18 – godt og vel fire minutter langsommere end verdensrekorden.