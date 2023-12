Stjernens familie fik sig et kæmpe chok i slutningen af november, da indbrudstyve pludseligt befandt i huset, mens hans kone og to børn var hjemme.

Nu reagerer løbestjernen Henrik Ingebrigtsen på indbruddet.

»Det er ækelt, at nogen ikke har respekt for andres ejendele,« siger den norske atletikstjerne til NRK, efter han fredag vendte hjem til et længe ventet gensyn med sin kone Liva og deres to døtre.

Han har været på træningslejr i Spanien i seks uger - og var det altså også da tyvene brød ind i hjemmet for to uger siden.

»Der findes mange galninger derude,« fortsætter Henrik Ingebrigtsen til mediet.

Hans kone, Liva Ingebrigtsen, var i gang med at lave aftensmad til børnene, da hun hørte en lyd på første etage i hjemmet og derefter opdagede, at flere ejendele var borte.

Løbestjernen fortæller, at gerningsmændene slap væk med blandt andet en bilnøgle, men at naboens overvågningskamera fangede de ubudne gæster.

Nu håber han, at forsikringen dækker udgifterne til en ny nøgle.

Henrik Ingebrigtsen og hans brødre Filip og superstjernen Jakob var i efteråret centrum for en sag, der stjal alle overskrifter i Norge.

De beskyldte nemlig deres far, Gjert, for at have brugt vold og trusler i opdragelsen.

Politiet i Norge efterforsker sagen.

