Den britiske atlet Bianca Williams har været rasende, siden hun blev stoppet af politiet uden grund lørdag eftermiddag.

Og her fem dage senere har det britiske politi givet hende en undskyldning. Det skriver BBC.

»I går gav vi Bianca Williams en undskyldning, og jeg vil gerne undskylde igen for den smerte, som episoden tydeligvis har givet hende,« siger politikommissæren Cressida Dick.

26-årige Bianca Williams var blandt andet sur over, at hun var blevet smidt i håndjern foran sin tre måneder gamle søn.

Vis dette opslag på Instagram Time for change and for actions to have consequences. Still incredibly hurt and shaken by my ordeal yesterday. Please read my piece in @TheTimes in my bio Et opslag delt af Bianca Williams (@biancaawills) den 5. Jul, 2020 kl. 10.33 PDT

Bianca Williams sad sammen med atleten Ricardo dos Santos i bilen, da politiet stoppede den. De fortalte de to sorte atleter, at de gennemsøgte køretøjet for våben.

Cressida Dick kan dog godt forstå, at situationen har været ubehagelig for den kvindelige atlet.

»Jeg tror, at alle kan sympatisere med nogen, der bliver stoppet i en bil med sit barn på bagsæddet uden at vide, hvad der egentlig sker.«

Hun siger afsluttende, at sådanne situationer altid bliver gennemgået nøje for at se, om politiet har gjort noget forkert, så man ved, hvad der skal laves om.

"It was very scary... you worry about your life"



Sprinter, @BiancaaWills has accused the police of racial profiling after she and her partner were pulled from their car and handcuffed in front of their baby.@metpoliceuk say they have no concerns around the officers’ conduct. pic.twitter.com/nkB8yCbYIR — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) July 6, 2020

Efter at have været lagt i håndjern skrev Bianca Williams et opslag på Instagram, hvor hun skrev, at det var på tide at sådanne handlinger fik konsekvenser.

Derudover fortalte hun det engelske medie The Times, at hun var rystet over politiets opførelse.

»Det er racemæssig profilering. De snakkede til Ricardo (dos Santos, red.), som om han var et udskud eller lort på deres sko. Det var chokerende, og det var skrækkeligt at se på.«

Scotland Yard sagde i weekenden, at bilen blev stoppet, fordi den kørte for stærkt og i den forkerte side af vejen.