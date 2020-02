Et maveonde og et utraditionelt toiletbesøg kunne ikke ryste Thijs Nijhuis.

På vej mod sit internationale maraton-gennembrud i søndags i Sevilla skulle han pludselig på potten.

Mange maratonløbere på topniveau har oplevet det samme før ham. Og så er der ikke så meget at rafle om i kampen om sekunderne.

I den sydspanske by havde Thijs Nijhuis kun ét mål; at løbe de 42,195 kilometer under 2.11.30 og klare IOCs direkte OL-kvalifikationskrav.

...Jeg løber ikke flere maratonløb inden OL. De 2.10.57 i Sevilla må være nok... Thijs Nijhuis

Det var alt eller intet. Maveproblemer eller ej. Lynhurtigt trak han bukserne ned og satte sig på hug. 10 sekunder senere løb han videre.

»Det var ude midt på vejen efter 27-28 kilometer. Det var her og nu. Om der var tilskuere eller ej, dét lagde jeg ikke mærke til,« siger han.

Danmarks nye maraton-stjerne kom i mål i 2.10.57. Godt et halvt minut under OL-kravet. Kun én dansker har løbet hurtigere, nu afdøde Henrik Jørgensen. I London i 1985 løb han på 2.09.43, og han har også tider fra den engelske hovedstad på 2.10.20, da han vandt London Marathon i 1988, og på 2.10.47 fra 1983.

»Jeg var på træningsophold i Kenya det meste af januar. Det sker, at maven bliver slået ud af kurs, når man har været i Afrika,« funderer Thijs Nijhuis over det spøjse intermezzo i Sevillas gader.

Glæden og stoltheden over den vellykkede OL-mission var stor og en kæmpe forløsning. I målet stod hans kæreste, Julie, og tog imod. De skal giftes til september, en måned efter OL.

Men selv om det direkte krav er opfyldt, er det ikke hundrede procent sikkert, at Thijs Nijhuis står på startlinjen 9. august i Sapporo. Maraton er flyttet 1.000 kilometer nordpå fra Tokyo, da temperaturen i Sapporo, værtsby for vinter-OL i 1972, forventes at være fem-seks grader lavere.

»Oprindelig er der 80 pladser at kæmpe om. Den grænse er allerede overskredet. Ingen ved med sikkerhed, hvordan problemet løses. Jeg forventer, at alle, der har klaret kravet, er med. Jeg løber ikke flere maratonløb inden OL. De 2.10.57 i Sevilla må være nok,« siger han.

Thijs Nijhuis, 27 år og lægestuderende, er født i Holland. Da han var to måneder, købte familien en gård i Kjeldbjerg i Viborg Kommune og flyttede til Danmark.

Thijs Nijhuis i aktion ved VM i atletik i Doha sidste år Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL Vis mere Thijs Nijhuis i aktion ved VM i atletik i Doha sidste år Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Han fik dansk statsborgerskab i 2008 som 16-årig og drømte om en dag at repræsentere Danmark på den internationale scene.

Thijs Nijhuis’ vilje og talent er unikt. I 2014 imponerede allroundfænomenet fra Viborg Atletik og Motion med DM-guld i fire discipliner, 3.000 meter indendørs, 5.000 meter udendørs, halvmaraton og kort cross.

De seneste seks år er han blevet trænet af den tidligere topløber Niels Kim Hjorth. I starten så det ud til, at 5.000 meter ville blive Thijs Nijhuis’ favoritdistance, men flere skadesproblemer i 2017 og i første halvdel af 2018 fik dem til at sadle om.

Det skulle vise sig at være et genialt træk af duoen Hjorth og Nijhuis at nedprioritere baneløbene.

Danmarks Top 10 2.09.43 Henrik Jørgensen (London 1985) 2.10.57 Thijs Nijhuis (Sevilla 2020) 2.11.03 Abdi Hakin Ulad (Fukuoka 2019) 2.11.05 Allan Zachariasen (Barcelona 1983) 2.11.51 Svend Erik Kristensen (Beijing 1985) 2.12.21 Jørn Lauenborg (London 1984) 2.12.47 Peter Dall (Beijing 1989) 2.13.34 John Skovbjerg (Berlin 1984) 2.13.47 Henrik Albahn (Berlin 1985) 2.13.57 Christian Wolfsberg (London 1987)

Ved DM i august 2018 vandt han guld på 1.500 meter, og fem uger senere havde han føjet endnu to DM-titler til samlingen. Først på halvmaraton og 14 dage senere i sin debut på maraton. Det kunststykke havde ingen tidligere præsteret.

Efter flere års stilstand på den danske maratonrangliste avancerede Abdi Hakin Ulad 1. december i japanske Fukuoka fra niende- til andenpladsen med 2.11.03 og kom under OL-kravet.

Abdi Hakin Ulad og Thijs Nijhuis er nære venner og en stor inspiration for hinanden.

»Det vil være en drøm for os og dansk atletik, hvis vi begge skal til OL. Abdi er en fantastisk fyr og et forbillede for alle, der er kommet til Danmark. Vi har været meget sammen, kan lide hinanden og presser hinanden på den gode måde,« siger Thijs Nijhuis.