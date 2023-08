Hvis du ikke allerede kender navnet Noah Lyles, så notér det nu.

For den 26-årige amerikaner er et fænomen på en løbebane, hvor han de seneste seks dage har skrevet historie ved VM.

Men Lyles vil meget mere end at vinde medaljer. Han vil række ud over sin sport og være en vaskeægte verdensstjerne.

Og han er allerede godt på vej.

Noah Lyles brød sammen under nationalmelodien, da han blev hyldet på podiet. Bronzevinderen Zharnel Hughes måtte trøste ham.

Lyles har allerede proklameret, at han går efter Usain Bolts vanvittige verdensrekorder på både 100 og 200 meter-distancen.

Mens amerikaneren allerede følte sig som verdens hurtigste mand, har den seneste uge bevist det.

Først spurtede han fra konkurrenterne i 100 meter-finalen, og fredag aften lammetævede han dem så igen i 200 meter-finalen.

Dermed blev Noah Lyles den blot fjerde mand i historien og den første siden Usain Bolt til at vinde VM-guld i begge discipliner ved samme VM.

Lørdag krydrede han så den perfekte VM-uge, da han med USAs landshold vandt guld i 4x100 meter stafetten.

»Jeg er klar til at række ud over sporten. Jeg er manden, der vil mere end bare at være kendt fra løbebanen. Jeg vil have, at folk ser mig på banen, men også i GQ Magazine og i min dokumentarserie og indse, at jeg er en cool fyr,« siger Lyles ifølge The Guardian efter sin vilde triumf.

»Medaljer er bare første skridt, for så lægger folk mærke til dig. Derefter kan du gå i forskellige retninger. Mode. Musik. Du kan begynde at samarbejde med andre mennesker, kunstnere og verden.«

Mens det var Lyles' tredje 200 meter-guld i træk ved VM, var det hans første i den korte kongedisciplin. Han vandt desuden bronze på favoritdistancen ved OL i Tokyo.

Noah Lyles vandt 200 meter-løbet suverænt foran Erriyon Knighton og Letsile Tebogo.

Men sprintstjernen er frustreret over, at sporten har svært ved at bryde igennem og blive mainstream – altså lige bortset fra legendariske Usain Bolt, der om nogen lykkedes med netop det.

»Kig på musikere, der har deres egne tøjmærker, laver fashionshows og hænger ud med andre stjerner. Og kig så på vores sport, hvor vi ikke engang hænger ud med de andre stjerner og 'rockstjernerne' fra fortiden.«

»Når folk kommer for at se mig, bliver de begejstrede, fordi de ved, at der venter et specielt øjeblik,« fortæller Lyles til Olympics.com.

Den 26-årige superstjerne er hurtig på aftrækkeren, når han bliver spurgt om, hvor grænsen for hans plan for verdensherredømme går.

»Jeg er ubegrænset.«

Amerikaneren brød sammen i glædestårer, da han blev hyldet på podiet efter sin første VM-guldmedalje på 100 meteren tidligere på ugen.

Kun landsmændene Maurice Greene, Justin Gatlin, Tyson Gay og jamaicanske Usain Bolt har tidligere vundet begge discipliner ved samme VM. Bolt gjorde det tre gange – senest i 2015.

Nu har Noah Lyles i overbevisende stil overtaget herredømmet blandt verdens hurtigste mænd.

Lyles er den tredjehurtigste nogensinde på 200 meteren og nummer 15 på 100 meteren.

Og der kan ikke være tvivl om, at han næste år er storfavorit til dobbelt guld ved OL i Paris.