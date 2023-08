Sprintkongen over dem alle, Usain Bolt, udråbte ham som sportens næste superstjerne.

Wayde van Niekerk havde ved OL i Rio ikke bare smadret sine konkurrenter på 400-meter distancen. Han havde knust legendariske Michael Johnsons verdensrekord.

Året efter præsterede han noget, ingen andre nogensinde har gjort hverken før eller siden.

Den dengang 25-årige supersprinter havde verden for sine lynhurtige fødder, da helvede brød løs. Først nu, næsten seks år senere, er han tilbage i verdenseliten, når han ved VM kan fuldføre sit eventyrlige comeback.

Ved Diamond League-stævnet i London i juli vandt Wayde van Niekerk sin tredje store sejr i år. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ved Diamond League-stævnet i London i juli vandt Wayde van Niekerk sin tredje store sejr i år. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Sydafrikaneren meldte sin ankomst på verdensscenen, da han vandt VM-guld på 400-meteren i 2015.

I 2016 satte han historiens hurtigste tid på distancen på vej mod OL-triumfen, mens legendariske Michael Johnson fra pressepladserne kunne se sin 17 år gamle rekord blive pulveriseret.

I 2017 gentog han VM-guldet på favoritdistancen, mens han også snuppede sølv på 200-meteren.

Samme år blev han den første i verdenshistorien til at løbe 100 meter på under 10 sekunder, 200 på under 20 sekunder, 300 på under 31 sekunder og 400 meter på under 44 sekunder.

Men så faldt van Niekerks verden fra hinanden.

En velgørenheds-rugbykamp i hjemlandet blev skæbnesvanger, da superstjernen pådrog sig en mareridtsskade.

Han rev det forreste korsbånd og menisken i sit ene ben over.

Wayde van Niekerk blev opereret med det samme, men der skulle gå mere end to år, før han var i stand til at konkurrere igen.

»De første to måneder efter operationen fortrød jeg hvert et øjeblik og ønskede, at jeg kunne spole tiden tilbage og tage en anden beslutning end den, der bragte mig her til. Men det er min virkelighed, og jeg må acceptere situationen og finde en årsag til at smile igen,« har supersprinteren tidligere fortalt Olympics.com.

Ved OL i Tokyo i 2021 røg han skuffende ud allerede i semifinalen.

Ville verdensrekordholderen nogensinde komme tilbage til sit vilde topniveau?

Femtepladsen ved VM sidste år var første indikation på, at sydafrikaneren stadig har farten til at blande sig, hvor det er sjovt.

Wayde van Niekerk havde svært ved at forstå sin præstation ved OL i Rio. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Wayde van Niekerk havde svært ved at forstå sin præstation ved OL i Rio. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Men det er først i år, at han er stemplet helt ind i verdenseliten igen med tre Diamond League-sejre og årets fjerdehurtigste tid på 400-meteren.

Ved VM i Budapest vil en eventuel tredje guldmedalje – seks år efter den seneste – fuldføre van Niekerks eventyrlige comeback.

Han skal i aktion første gang i de indledende heats søndag formiddag, mens finalen – med eller uden sydafrikaneren – løbes torsdag aften.

Men Wayde van Niekerks imponerende comeback slutter ikke med dette VM.

»Jeg vil tilbage på podiet, kæmpe om guldmedaljer og slå verdensrekorder igen,« sagde den nu 31-årige sprinter til Olympics.com i juni.

Han drømmer om en ny OL-triumf næste år i Paris.