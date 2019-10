Sara Slott Petersens diskvalifikation ved VM rammer hende ikke kun sportsligt.

»Det har økonomiske konsekvenser for mig.«

Det siger Sara Slott Petersen i et interview med TV2 Sport.

Sara Slott Petersen har flere gange givet udtryk for sin uenighed med dommerne i, at hun skulle diskvalificeres i 400 meter hæk i tirsdags for at have hoppet ureglementeret over en af hækkene i det indledende heat..

Sara Slott Petersen, yderst til højre, løb sig ellers videre til semi-finalen ved VM i Doha. Foto: FABRIZIO BENSCH

Diskvalifikationen kommer til at ramme Sara Slott Petersen på flere parametre, og hun føler stadig, at juryen har begået en fejl:

»Det er forfærdeligt rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af. Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogen dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl,« siger Sara Slott Petersen.

Den 32-årige hækkeløber har planer om at løbe OL i Tokyo i 2020, hvor hun skal forsøge, at genvinde en medalje i 400 meter hæk efter, at hun vandt en OL-sølvmedalje ved OL i Rio i 2016.

Men diskvalificeringen ved VM kommer også til at få stor betydning for hendes forberedelser frem mod OL næste år, da det har betydning for, hvilke stævner hun kan deltage i, samt hvor hurtige tider hun kan løbe.

Sara Slott Petersen med sin OL-sølvmedalje fra 2016. Foto: GONZALO FUENTES

Hendes dårlige VM kommer også til at få betydning for hendes placering på verdensranglisten og derfor hendes seedning til OL, siger Sara Slott Petersen blandt andet.

Sara Slott Petersen vender dog tilbage til, at det er det økonomiske, der rammer hende hårdest:

»Det er alle de her små ting, som har betydning. Altså, hvordan jeg kan få det her til at hænge sammen økonomisk. Det er primært det. Det kommer ikke til at påvirke, om jeg tager en OL-sæson med eller ej. Det er bare bundærgerligt,« siger danskeren.

Heldigvis er Sara Slott Petersen ikke den eneste dansker, der er med til VM i atletik. Den danske lejr har nemlig også haft noget at glæde sig over, da den blot 22-årige Anna Emilie Møller løb sig til en syvendeplads i 3000 meter forhindringsløb, og slog sin egen danske rekord.