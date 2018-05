I en af Danmarks største løbeklubber, Blovstrød Løverne i Nordsjælland, har man i mange år haft en succesrig opskrift på, hvordan en begynder går fra nul til 13,3 kilometer på seks måneder og bliver klar til Eremitageløbet.

5. april startede årets E-projekt, og en bruttotrup på 170-180 begyndere har taget de første skridt mod sæsonens mål, det 50. Eremitageløb søndag 7. oktober i Dyrehaven.

Mandag og torsdag kl. 17.30 og lørdag kl. 10.00 mødes løberne på Skovvang Stadion i Lillerød, og BTs udsendte løb en lørdag formiddag sammen med 135 af begynderne og 15 trænere 3,5 kilometer på skovstierne.

”Det lyder for mange som en næsten umulig opgave at kunne træne sig op til Eremitageløbet på et halvt år, når man ikke har løbet før eller har holdt en lang pause. Men følger man træningen, garanterer jeg, at alle kommer igennem og får en god oplevelse i Dyrehaven,” siger løbsleder Ole Schjellerup.

”Træningen opfylder Blovstrød Løvernes idégrundlag med de tre S’er – det skal være seriøst, socialt og sjovt – og de tre T’er – tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Deltagerne træner sig stille og roligt op. Fire lørdage i september er træningen henlagt til Dyrehaven.”

Tre af begynderne er Hanne Blaabjerg, 55, hendes datter Pernille Lindskrone, 25, og svigerdatter Iben Sterregaard, 28.

”Min mor inspirerede mig til at gå i gang med at løbe, efter at jeg var væltet på cykel. Jeg elsker stemningen på løbeholdet. Det er motiverende at træne på et hold, og man lærer nye mennesker at kende,” siger Pernille Lindskrone.

Året efter at være startet på begynderholdet blev Bruno Kiehn træner, og han er nu træner på tredje sæson.

”Det er fantastisk at møde så mange positive mennesker og opleve fællesskabsfølelsen,” siger han om miljøet i klubben.

Blovstrød Løverne blev stiftet af Axel Nielsen i 1980 og har over 1.000 medlemmer. Han var formand i 32 år og er i dag i Allerød Byråd.

Samtidig med begynderholdet trænede klubbens største profil, OL-løberen Anna Emilie Møller, 19, som to gange har vundet Eremitageløbet og har den kvindelige rekord i Dyrehaven, 43.45.

Anna Emilie Møller er en af Eremitageløbets ambassadører og er imponeret over den store interesse for motionsløb i Blovstrød Løverne.

”Det er dejligt at se løbeglæden og opleve, at man hvert år kan skabe mange nye eremitageløbere. Der gøres et stort og flot arbejde i klubben,” siger hun.

Eremitageløbet arrangeres af BT i samarbejde med Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub. Tilmeld dig motionsfesten i Dyrehaven på elob.dk. Deltagerne får en jubilæums-t-shirt, og i målet overrækkes en stor og unik jubilæumsmedalje.