Mandag udelukkede WADA Rusland for alt konkurrence i fire år.

Den beslutning er ikke faldet i god jord hos den tredobbelte russiske verdensmester i højdespring Mariya Lasitskene.

På sin Instagram-profil under en story raser hun over beslutningen:

»Det er pinligt for udøvere at være alene.«

Mariya Lasitskene blev verdensmester i højdespring i 2015 under russisk flag, men i 2017 og 2019 blev hun verdensmester under neutralt flag, og hun kan nu se frem mod flere mesterskaber under neutralt flag efter WADASs dom.

Beslutningen kommer dog ikke som nogen overraskelse for udøveren, der havde forudset, hvor det var på vej hen:

»Jeg var aldrig i tvivl om, at det ville ende sådan her. Jeg troede ikke på historierne om, at alt ville gå helt fint. Men hvad der skete i dag er skammeligt. Det er pinligt, at atleterne er alene om deres kamp, ​​sportslederne prøver bare at beskytte os med ord og ikke med handling,« skriver Lasitskene på sin Instagram-story, inden hun fortsætter:

»Hvad skal jeg gøre nu? Jeg kæmper og får min stemme til at blive hørt. Jeg har aldrig haft nogen planer om at ændre statsborgerskab og vil ikke gøre det nu. Jeg vil vise, at russiske atleter lever, selv når de konkurrerer under et neutralt flag,« skriver Mariya Lasitskene.

Rasmus Prehn (S). Foto: Ida Marie Odgaard

Uden for Rusland har der dog været glæde at spore over Ruslands hårde dom.

Danmarks kulturminister, Rasmus Prehn (S), skrev følgende i en mail til B.T. om dommen:

En grundlæggende forudsætning for et stærkt globalt antidoping-system er, at der bliver slået hårdt ned på dem, der overtræder de internationale antidoping-regler, uanset hvem det måtte være. Det er godt, at WADA har afsløret den nye skandale, og at sandheden kommer for dagen. Og det er positivt, at WADA i lyset af sagens alvor vil aktivere de skrappeste sanktioner,«

Sanktionerne fra Wada betyder helt konkret, at Rusland går glip af OL i 2020 samt vinter-OL i 2022. Udelukkelsen vil dog ikke påvirke Ruslands EM-deltagelse til sommer, fordi landet er kvalificeret og værtsland for slutrunden. Foruden OL-udelukkelsen, så betyder dagens beslutning også, at Rusland heller ikke får lov til at deltage ved VM i fodbold i 2022, skriver engelske Sky Sports.