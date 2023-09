Når franske atleter dyster om OL-medaljer næste år, hvor Paris danner rammen for de olympiske lege, må de ikke bære én bestemt hovedbeklædning.

Den muslimske klædedragt hijab er nemlig blevet bandlyst for de franske sportsfolk, og det har fået menneskerettighedsorganet i FN til at rase.

Det sker efter den franske sportsminister Amélie Oudéa-Castéra søndag fortalte omkring forbuddet.

»Ingen skal bestemme over, hvad en kvinde skal have på – eller ikke have på,« udtaler Maria Hurtado ifølge Reuters. Hun er talsmand for menneskerettigheder i FN.

Den franske sportsminister har siden uddybet, at hun blot følger de franske love, efter det i juni blev understreget af det franske retssystem, at det var forbudt at bære hijab i fodboldkampe.

Og det gælder altså også andre franske atleter.

OL afholdes i Paris fra 26. juli til 11. august.