Hvor er lægehjælpen henne? En maratonløber er kollapset, og han bevæger sig ikke.

Det spørgsmål var på manges læber, da den skotske maratonløber Callum Hawkins kollapsede to kilometer før mål i mændenes maraton til multisportsbegivenheden Commonwealth Games.

25-årige Callum Hawkins var ellers på vej til at vinde suverænt guld. Han havde givet hele feltet baghjul og lå to minutter foran australske Michael Shelley på andenpladsen.

Callum Hawkins lå forrest i feltet og var på vej til at vinde guld. Men så kollapsede han pludseligt. Foto: PAUL CHILDS Callum Hawkins lå forrest i feltet og var på vej til at vinde guld. Men så kollapsede han pludseligt. Foto: PAUL CHILDS

Men nu lå den skotske løber på siden af broen. Han var kollapset. Han bevægede sig ikke i et minut, før han rejste sig og forsøgte at løbe videre i mål.

Det resulterede blot i endnu et kollaps, hvor Callum Hawkins denne gang slog hovedet på en vejbarriere. Men lægehjælpen var stadig ikke at finde.

»Hvor alverden er lægehjælpen henne? Man kan ikke bare vente ved målstregen. De har radioer. Og endelig kommer der nogen. Det er en skændsel,« sagde BBC-kommentator Steve Cram.

Callum Hawkins modtager lægehjælp efter at være kollapset to gange. Foto: TRACEY NEARMY Callum Hawkins modtager lægehjælp efter at være kollapset to gange. Foto: TRACEY NEARMY

Publikum og kommentatorer kunne stadig ikke forstå, hvorfor det tog flere minutter, før Callum Hawkins modtog lægehjælp og blev hjulpet ind i en ambulance.

Det har stævnearrangør Mark Peters en forklaring på. Han forklarer, at Callum Hawkins i første omgang afviste al assistance, fordi han ellers ville blive diskvalificeret fra løbet og dermed miste chancen om at vinde guld.

»Nogle gange kommer lægehjælpen, og så skal man beslutte, om man vil fortsætte eller ej. Jeg har fået fortalt, at det blev diskuteret på det tidspunkt. Det er helt utroligt, hvad atleter vil gøre, uanset deres tilstand, for at gennemføre løbet. Det har vi set i andre maratonløb,« siger Mark Peters til BBC.

Callum Hawkins afviste lægehjælpen i første omgang. Men til sidst blev han tilset og båret ind i en ambulance. Foto: TRACEY NEARMY Callum Hawkins afviste lægehjælpen i første omgang. Men til sidst blev han tilset og båret ind i en ambulance. Foto: TRACEY NEARMY

Det skotske landshold har også bekræftet overfor BBC, at Callum Hawkins afviste lægehjælpen af frygt for at blive diskvalificeret. Heldigvis har den skotske marantonløber trods omstændighederne det godt igen.

»Callum blev efter sit kollaps fragtet til hospitalet til en lægeundersøgelse som en standardprocedure. Vi er glade for at rapportere, at han sidder op og taler med sin far og det skotske lægepersonale,« lyder det fra det skotske landshold.

Callum Hawkins var ikke den eneste, som kollapsede. Tanzanias Stephano Huche Gwandu kom i kørestol, da han kollapsede lige efter at have krydset målstregen. Foto: PAUL CHILDS Callum Hawkins var ikke den eneste, som kollapsede. Tanzanias Stephano Huche Gwandu kom i kørestol, da han kollapsede lige efter at have krydset målstregen. Foto: PAUL CHILDS

Det er ikke uhørt, at maratonløbere kollapser på grund af udmattelse eller andre årsager og ikke kan gennemføre et maratonløb. I alt var der 24 løbere, som ikke gennemførte løbet, herunder kollapsede syv og blev hjulpet ind i en ambulance.