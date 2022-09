Lyt til artiklen

Ida Karstoft har oplevet en stor ændring.

Sprinteren har hentet topresultater på stribe på 200m-distancen og tilmed vundet en EM-medalje, men det, der nærmest overrasker hende mest efter en spektakulær 2022-sæson, er, at fysikken har holdt stand.

Som fodboldspiller nåede hun at spille Champions League og være på landsholdet, men der var også mange skader, der gjorde livet surt, så en hel sæson uden nævneværdige udfordringer på den front har været en vild kontrast.

»Da jeg gik i gang med sæsonen, så turde jeg ikke at planlægge to uger frem, for det har jeg ikke kunnet gøre de sidste par år. Der kom altid et eller andet og ødelagde det,« siger hun til B.T.

De oplevelser satte sig i hende.

»Der har været en mental bremse, hvor jeg ikke turde at tro på, at det kunne gå godt, for det har været meget et skridt frem og to tilbage.«

Sæsonen flaskede sig godt for 26-årige Karstoft, der meget tidligt fik kvalifikationen til VM på plads, og det gjorde, at hun ikke skulle haste rundt for at samle point, men snarere gå efter de bedste stævner.

Derudover har hun i år fået tilknyttet en sportslig manager, der har sørget for at få åbnet døren til netop de største stævner, selvom det kan være en stor udfordring i den globale sport.

Hun krydser fingre for endnu en skadesfri sæson i 2023 - og sikkert også i 2024, hvor et OL i Paris glimter i det fjerne.