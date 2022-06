Lyt til artiklen

Den 52-årige olympiske legende har ventet længe.

Men nu har Dame Kelly Holmes endelig brudt tavsheden og er sprunget ud som homoseksuel.

Det fortæller den britiske pensionerede atletikudøver i et interview med Mirror.

34 år efter Holmes fandt ud af, hun var til kvinder, bryder hun nu tavsheden.

»Der har været mange mørke tider, hvor jeg ville ønske, at jeg kunne skrige, at jeg er homoseksuel – men det kunne jeg ikke,« siger hun.

Dame Kelly Holmes med den olympiske ild ved OL i 2012. Foto: Steven Paston Vis mere Dame Kelly Holmes med den olympiske ild ved OL i 2012. Foto: Steven Paston

Holmes sluttede sig til den kvindelige britiske hær i 1988, blot en måned inden hendes 18-års fødselsdag. På daværende tidspunkt var det ulovligt at være homoseksuel og soldat.

Hun brugte 10 år i hæren med flere hemmelige forhold til andre kvinder, og da hun ved OL i 2004 vandt guld ved 800 og 1500 meter, kunne hun ikke være glad.

»Tusindvis af mennesker var kommet for at se mig, og der var endda kampvogne fra hæren. At vinde guld var alt, jeg havde drømt om, siden jeg var barn,« siger Holmes og fortsætter:

»Jeg kommer tilbage fra OL og står på en bus med to guldmedaljer til mit land – og alt, hvad jeg tænker på, er: 'Hvad nu, hvis nogen siger noget … at jeg havde forhold til kvinder, mens jeg var i hæren?' Jeg levede i frygt.«

Foto: PAUL BARKER Vis mere Foto: PAUL BARKER

Da Holmes blev ramt af corona og et nervøst sammenbrud i 2020, kontaktede hun en militær LGBTQ+-leder for at spørge, om hun stadig kunne blive straffet for at fortælle sandheden om sine homoseksuelle forhold i hæren.

Lederen beroligede hende og afviste hurtigt dette.

»Jeg følte, at jeg kunne trække vejret igen. Et kort opkald kunne have reddet 28 års hjertesorg,« fortæller Holmes.

Dame Kelly Holmes satte adskillige britiske rekorder og har stadig rekorden på 600 og 1000 meter-distancen. Hun havde også den britiske rekord på 800 meter indtil 2021.

I dag er atletikskoene lagt på hylden, men Holmes arbejder nu med at give videre af sine erfaringer.