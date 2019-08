I flere uger har hun været væk fra atletikscenen.

Men nu er den hollandske 400 meter-løber Madiea Ghafoor fundet. Eller rettere sagt - fanget.

Den 26-årige OL-deltager ved legene i Rio 2016 er blevet anholdt ved grænsen mellem Holland og Tyskland.

Med i sin bil havde Madiea Ghafoor intet mindre en 25 pakker, der indeholdt metamfetamin og ecstasy. Det skriver Algemeen Dagblad.

Madiea Ghafoor yderst til højre Foto: FRANCOIS NASCIMBENI

Sammenlagt var der 50 kilo stoffer, der ifølge det hollandske medie har en gadeværdi på omtrent to millioner euro - små 15 millioner danske kroner.

Madiea Ghafoor blev anholdt 18. juni omkring byen Elten, men det er først kommet frem nu, at det er på grund et forsøg på at smugle stoffer over grænsen.

Hun blev stoppet i forbindelse med et rutinetjek, skriver Algemeen Dagblad, hvor toldere fandt nogle kasser, som indeholdt noget, der var pakket ind i staniol. Ghafoor forsøgte at overbevise tolderne om, at der var tale om tøj og sko, men det troede de ikke på.

Madiea Ghafoor var sidst i aktion i forbindelse med Diamond League-stævnet i marokkanske Rabat den 16. juni, hvor hun blev nummer otte.

Dagen før havde hun løbet 4x100 meter ved et stævne i Geneve i Schweiz, men siden Diamond League-stævnet havde ingen set noget til Mediea Ghafoor.

Hendes familie havde oplyst til det hollandske atletikforbund, at det var af personlige årsager.

Madiea Ghafoor var planlagt til at være en del af det hollandske stafethold til VM i atletik senere på året, men det hollandske atletikforbund siger til AD, at de endnu ikke har suspenderet hende, at de ikke har fået bekræftet, at den 26-årige løber er anholdt for noget.

Avisen har også været i kontakt med hendes manager, der ikke kender til hendes situation.