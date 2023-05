Atletikverdenen er i sorg, efter en af de største atletikudøvere gennem tiden er død.

Længdespringeren Ralph Boston er død søndag i en alder af 83 år efter at have fået et slagtilfælde.

Han er en af de mest legendariske længdespringere gennem tiden, og var kendt for at slå Jesse Owens legendariske verdensrekord i 1960, da rekorden havde stået i 25 år.

Med et hop på 8,21 meter var han hele otte centimeter bedre end Owens' rekord og kunne tre uger senere kalde sig OL-guldvinder ved legene i Rom i 1960.

With great sadness, we announce the passing of TSU legend, Olympic gold medalist, and track and field icon Ralph Boston. Mr. Boston won 3 Olympic medals at the 1960 Rome Games, was the first to break the 27-foot barrier in the long jump, and won the NCAA outdoor title in 1960. pic.twitter.com/aO1JzzfquY — Tennessee State Athletics (@TSU_Tigers) April 30, 2023

Den amerikanske længdespringer slog verdensrekorden i alt fem gange mere i en glorværdig karriere, som også bød på OL-sølv i Tokyo i 1964 og OL-bronze i Mexico City i 1968.

Kun Carl Lewis (fire gange OL-guld) har flere OL-medaljer end Ralph Boston i længdespring.

»Med stor sorg annoncerer vi bortgangen af ​​TSU-legenden, OL-guldvinderen og atletikikonet Ralph Boston,« skriver Tennessee State Athletics.

Carl Lewis hylder også Ralph Boston efter legendens bortgang:

Foto: Unknown Vis mere Foto: Unknown

'Jeg er knust over at høre om Ralph Bostons bortgang. Som barn idoliserede jeg ham, og han havde en enorm indflydelse på mit liv. Jeg vil savne hans stemme og hans støtte. Han ændrede sporten. Længdespringere, husk hans navn!!! Hvil med de store,' skriver Lewis i et opslag på Twitter.