For omkring tre uger siden blev OL-guldvinderen Stefan Holm politianmeldt.

Det skete efter en episode, hvor Holm angiveligt skulle være endt i et slagsmål med et par elever fra en skole i den svenske by Karlstad. Vel at mærke på den tidligere højdespringers første arbejdsdag som lærervikar.

Og nu sætter hovedpersonen selv ord på situationen, hvor han efter sigende greb fat i en af elevernes arm og slæbte ham over til sin plads. Det gør han i podcasten Radiosporten Dokumentär.

»Jeg håber virkelig, at fyren er okay, og at hans forældre er okay. Jeg forstår godt, at skolen indgiver en politianmeldelse, men der er sket noget i klasseværelset, som ikke er i orden. Det er helt oplagt, at jeg ikke skal være lærer,« siger han ifølge Expressen.

Holm vandt adskillige medaljer som højdespringer. Foto: Thomas Kienzle/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg forstår, at de (familien, red.) synes, det er meget svinagtigt, og det er jeg meget ked af. Ja, han begik en fejl, men jeg begik en større fejl. Det var ude af proportioner, og det har selvfølgelig meget at gøre med, at jeg er en offentlig person.«

Sagen bliver fortsat efterforsket af politiet, og atletikikonet fortæller, at han har været deprimeret efter episoden, der altså kostede ham jobbet.

Holm arbejder også som højdespringstræner, men det er ikke nok til at få det hele til at løbe rundt økonomisk, siger han.

Derfor er der også en klar årsag til, at han tog jobbet som lærervikar.

»For det første har jeg brug for pengene. Det er den ene del. Det er ikke sådan, at man tjener penge på at uddanne højdespringstrænere i dette land. Jeg følte, at jeg kunne bidrage, og de havde brug for afløsere. Jeg tænkte: Hvor svært kan det være?«

Stefan Holm har vundet hele tre gange VM-guld, EM-guld og OL-guld i sin imponerende karriere som højdespringer.