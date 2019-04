Den tidligere OL-guldvinder i 1500-meter løb, kenyaneren Asbel Kiprop, har ifølge BBC fået en karantæne på fire år for doping. Han afleverede en positiv doping i november 2017.

Ifølge BBC er det EPO, som Asbel Kiprop er testet positiv for under en prøve, der blev taget i november 2017.

Kiprop nægter sig dog skyldig i sagen, og han mener, der kunne have været manipuleret med hans prøve. Men den køber antidoping-panelet ikke.

For her lyder det, at prøven er lavet, som den skulle.

Lørdag oplyser Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) integritetsenhed, at kenyaneren har fået en karantæne gældende frem til februar 2022. Kiprop fratages alle sine resultater og præmiepenge fra november 2017 frem til februar 2018, hvorfra den fire år lange karantæne træder i kraft.

»Panelet er klar over, at denne dom vil afbryde og måske endda ende atletens karriere og kaste en skygge over hans imponerende resultater,« lyder det i en officiel udtalelse.

Da Asbel Kiprop blev hædret som OL-guldvinder i Beijing fik han sejren på efterbevilling, da han krydsede målstregen som nummer to efter Bahrain-løberen Rashid Ramzi. Senere blev Ramzi knaldet for doping.

29-årige Asbel Kiprop er et stort navn i atletikverdenen. Det var i 2008, han vandt OL-guld på de 1500 meter, og siden har han også leveret store resultater. Han blev verdensmester i 2011, 2013 og 2015 på samme distance.