3. maj gik der et chok gennem sportsverdenen, da det kom frem, at den tidligere OL-guldvinder i løb, 32-årige Tori Bowie, var blevet fundet død i sit hjem.

Nu er dødsårsagen blevet offentliggjort, og det bliver ikke meget mere tragisk.

Bowie døde nemlig under det, der skulle have været lykkelige omstændigheder - hun døde under en hjemmefødsel.

Det skriver TMZ.

Ifølge mediet blev hun fundet død i sin seng i hjemmet i Florida 2. maj. Hun var gået i fødsel otte måneder inde i sin graviditet, og døde som følge af komplikationer under fødslen.

Bowie er tidligere verdensmester i 100 meter, OL-guldvinder i 4x100 stafet, OL-sølvvinder i 100 meter og OL-bronzevinder i 200 meter.

OL-resultaterne kom i 2016.

Det var politifolk, der fandt den afdøde stjerneatlet, efter bekymrede personer tæt på hende havde oplyst, at de ikke havde hørt fra hende i adskillige dage.

Hendes død har medført stor sorg i den internationale atletikverden.