Der er godt et halvt år til, at de olympiske lege løber af stablen i Frankrigs hovedstad, Paris, men en forsvarende OL-guldvinder ligner allerede en atlet i topform.

Den 31-årige italiener Gianmarco Tamberi har tilbragt den sidste måned i Sydafrika for at gøre sig klar til sæsonen, og højdespringeren har i den forbindelse delt et opsigtsvækkende billede.

Den næsten to meter høje italiener - som også er regerende verdensmester - ligner en mand, der ikke har ligget på den lade side.

I et opslag på Instagram har han delt to billeder - et før og efter billede fra træningslejrens start til nu. Billederne kan du se i bunden af artiklen.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det olympiske år er i gang! Den første træningslejr er gennemført. Målet? At overlade så lidt som muligt til tilfældighederne,« skriver Gianmarco Tamberi i opslaget.

På bare 24 dage har højdespringeren tabt fem kilo på træningslejren.

De fleste, der fulgte med i OL i Tokyo, kan nok huske det historiske øjeblik, da Gianmarco Tamberi delte OL-guldet med Mutaz Essa Barshim fra Qatar.

Efter to timers intens dyst og tre kiksede forsøg på de to meter og 39 centimeter fra både Mutaz Essa Barshim og Gianmarco Tamberi, blev de kaldt til møde hos observatøren for konkurrencen.

Her blev de for rullende kameraer spurgt til, om de ville ud i et jump off i en direkte duel om OL-guldet

Mutaz Essa Barshim reagerede prompte på dette ved at spørge, om de kunne få to gange guld i stedet for konkurrere videre.

Her lød svaret fra observatøren, at det var muligt på betingelse af, at de kunne deles om titlen som olympisk mester. Det blev de to rivaler enige om på et splitsekund, at det ikke var noget problem.

De brød ud i vild og fuldstændig ukontrolleret jubel, mens de krammede hinanden. Det historiske klip kan du se i videoafspilleren øverst i artiklen.